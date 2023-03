Oberhausener Unternehmerin zum dritten Mal IHK-Präsidentin

Oberhausen/Essen/Mülheim. Zum dritten Mal hat die IHK zu Essen, Mülheim und Oberhausen die Auto-Unternehmerin Jutta Kruft-Lohrengel zu ihrer Präsidentin gewählt.

Große Anerkennung der Arbeit von Jutta Kruft-Lohrengel, geschäftsführende Gesellschafterin des bekannten Oberhausener BMW-Autohauses Kruft: Sie wurde von der IHK-Vollversammlung zum dritten Mal in Folge zur Präsidentin der Industrie- und Handelskammer der MEO-Region gewählt. Und das auch noch einstimmig. Kruft-Lohrengel ist bereits seit 2013 als IHK-Präsidentin einflussreiche Vertreterin der Wirtschaft von Essen, Mülheim und Oberhausen. Die studierte Betriebswirtin kann ihr Amt nun bis 2028 ausüben.

Sie versprach vor der IHK-Vollversammlung, dem höchsten Organ der IHK zu Essen: „Mit Ihrer Unterstützung werde ich mich weiter mit vollem Engagement für die Wirtschaft in der MEO-Region einbringen. Ich freue mich darauf, vieles für unseren Standort bewirken zu können.“

In ihrem Amt pflegt die Unternehmerin eine enge Beziehung nicht nur zu den Chefs der heimischen Betriebe, sondern auch zur Politik. So nutzte NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) die dritte erfolgreiche Wahl von Kruft-Lohrengel als Chance, den Unternehmern auf der IHK-Vollversammlung ins Gewissen zu reden. Sie warb für die notwendige wirtschaftliche Transformation in Zeiten, in denen sich der Rohstoff Energie dermaßen verteuert hat – und der Klimawandel das Leben der Menschen weltweit immer ärger negativ beeinflusst. Die Ministerin rief nach Darstellung einer IHK-Pressemitteilung dazu auf, gemeinsam die drängenden Probleme anzupacken.

Wurde zum dritten Mal in Folge zur IHK-Präsidentin gewählt: die Oberhausener Unternehmerin Jutta Kruft-Lohrengel. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Nicht nur das Präsidentinnenamt wurde durch die IHK-Vollversammlung am Dienstag neu gewählt, sondern auch das gesamte Präsidium. Das besteht aus drei stellvertretenden Präsidenten und acht Vizepräsidentinnen und -präsidenten: Thomas Stauder, Geschäftsführer der Jacob Stauder GmbH & Co. KG, Essen (1. Stellvertreter), Hartmut Buhren, Geschäftsführer der Hagebaumarkt Mülheim GmbH (2. Stellvertreter), Christian Schmitz, geschäftsführender Gesellschafter der Schmitz GmbH & Co. KG Tapeten-Import Gesellschaft, Essen (3. Stellvertreter).

Vizepräsidentinnen und –präsidenten sind: Simone Ehlen, Prokuristin der Westenergie AG in Essen, Christian Jacobi, geschäftsführender Gesellschafter der agiplan GmbH in Mülheim, Gerd Kleemeyer, Geschäftsführer der Gera Chemie GmbH in Mülheim, Corinna Spiess, geschäftsführende Gesellschafterin der Industrie-Immobilien Rasch GmbH in Essen, Ralf Teichmann, geschäftsführender Gesellschafter der Ralf Teichmann GmbH in Essen, Peter Urselmann, geschäftsführender Gesellschafter der Weiterbildungsinstitut WbI GmbH in Oberhausen, Katharina Van Meenen-Röhrig, Geschäftsführerin der GFOS Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH in Essen und Axel Witte, geschäftsführender Gesellschafter der RST Steuerberatung in Essen.

Ehrenpräsident ist weiterhin Dirk Grünewald, geschäftsführender Gesellschafter der Heinrich Grünewald GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Oberhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen