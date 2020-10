Rigips-Wände einbauen, Deckenkonstruktionen anschrauben, Böden verlegen: Der Trockenbau mag für Außenstehende nicht das spannendste Gewerk beim Bau eines neuen Gebäudes sein. Architekten und Bauzeichner glänzen mit schicken Plänen, der Maurer zieht ganze Fassaden hoch, der Dachdecker setzt dem neuen Haus die Krone auf. Und der Trockenbauer? Macht nötige Arbeiten, hat aber mit der Gestaltung nichts am Hut. Das kann man meinen – wenn man das Oberhausener Bauunternehmen Brinkmann nicht kennt.

Baustelle der Firma Brinkmann in Hameln: Hier montieren Mitarbeiter ein Fassadenteil in Modulbauweise. Foto: Brinkmann

Denn auch im Trockenbau steckt Leidenschaft und Kreativität, sind individuelle Arbeiten nötig statt Standard-Lösungen. Aus vorgefertigten Bauteilen errichtet der Oberhausener Betrieb ganze Gebäude, für deren Gestaltung er sogar Preise gewinnt, zuletzt die sogenannte Rigips-Trophy, eine heiß begehrte Auszeichnung der Branche. Überzeugt hat die Jury der Ausbau einer Kita in Troisdorf – inklusive einer Sonderkonstruktion für sieben Meter hohe Trennwände mit hoher Tragfähigkeit für ein Glasoberlicht. Damit es die Kinder beim Spielen und Toben schön hell haben.

Oberhausener Trockenbau im Pariser Louvre

Seit 26 Jahren hat das aus Essen stammende Familienunternehmen Brinkmann seinen Sitz nun schon in Oberhausen, im Gewerbegebiet Lipperfeld, Zur Eisenhütte. Von hier aus organisiert das Team um Seniorchef Peter Brinkmann und die Geschäftsführer Benjamin Brinkmann und Hendrik Hertgens den Einsatz der Arbeiter auf den jeweiligen Baustellen. Hier entstehen Pläne für den Innenausbau von Großprojekten wie einem neuen Hotel am Essener Hauptbahnhof oder dem Umbau einer alten Industriehalle auf Zeche Zollverein in ein Restaurant. „Kein Raum ist wie der andere, die Möbel müssen exakt in die Nischen des Zimmers passen“, erklärt Peter Brinkmann.

Für den Ausbau dieser Kita in Troisdorf hat das Oberhausener Unternehmen Brinkmann die in der Branche begehrte Rigips-Trophy gewonnen. Foto: Daniel Strauch / Brinkmann

Bis nach Paris entsendet das Unternehmen seine Teams: Im weltberühmten Museum Louvre haben die Oberhausener die Showrooms für eine Sonderausstellung des Technikkonzerns Samsung errichtet. Auch in markanten Gebäuden und Bauwerken in Oberhausen steckt Brinkmann’sche Expertise: Der Betrieb hat die bekannte Tausendfüßlerbrücke saniert, den Lobbybereich der Köpi-Arena gestaltet, den Innenausbau des Bürokomplexes an der Marina übernommen, aktuell sind sie im Aquarium Sea Life in der Neuen Mitte und im Friedensdorf aktiv.

Trend in der Baubranche: CO2-Neutralität

Das Unternehmen zieht Wände und Decken ein, lässt Sonderkonstruktionen anfertigen, kümmert sich um Schallschutz, bindet auch den Stahlbau mit ein. Viele Aufträge für das Unternehmen erfordern individuelle Lösungen, beim Umbau von Gerichtssälen oder Gefängnissen müssen die hohen Sicherheitsstandards eingehalten werden, Arztpraxen benötigen besonderen Schutz vor Röntgenstrahlen, die Hygienebestimmungen müssen eingehalten werden.

Angefangen habe der Betrieb mit dem Rohbau und der Sanierung, erzählt Peter Brinkmann. Vor zwölf Jahren habe sich das Unternehmen auf den Trockenbau spezialisiert, vor rund zwei Jahren kam der Modulbau hinzu. Damit sei es nun möglich, ganze Gebäude zu errichten, schwärmt Benjamin Brinkmann. Und das Ganze sogar ökologisch verantwortungsbewusst: Holzrahmen ließen sich wiederverwenden, der Bau habe eine bessere CO 2 -Bilanz als vergleichbare Gebäude im Massivbau.

Mit Modulen geht es schneller

Und es geht schneller, der Bauherr spare je nach Auftrag bis zu 40 Prozent an Zeit. Vom Auftrag bis zur schlüsselfertigen Übergabe vergingen im Schnitt sechs Monate. Die Kosten bleiben in der Waage. „Modulbauten und CO 2 -Neutralität sind derzeit absolut im Trend“, sagt Benjamin Brinkmann.

Auch mit Altbeständen aus den 50er und 60er Jahren arbeitet das Unternehmen und setzt diesen Gebäuden beispielsweise ein weiteres Geschoss aufs Dach. So geschieht es derzeit etwa im Essener Museumsviertel. Sechs neue Wohnungen entstehen dort auf einem dreigeschossigen Gebäude.

Leitspruch: Stark im Revier Das Unternehmen Brinkmann ist seit über 50 Jahren „stark im Revier“. Diesen Leitspruch habe sich der Betrieb auf die Fahnen geschrieben, sagt Peter Brinkmann. Um stark zu sein, meint der Architekt, sei ein starkes Team nötig, mit Mitarbeitern, die sich mit dem Betrieb identifizieren und deshalb mit gleichem Feuereifer bei der Sache seien wie man selbst. Das Brinkmann-Team fühle sich wie eine große Familie, in der jeder willkommen sei. Die Belegschaft sei international. Mitarbeitern, die der deutschen Sprache (noch) nicht ganz mächtig sind, spendiert die Geschäftsführung Sprachkurse. Das gute Betriebsklima habe sich womöglich schon rumgesprochen: Auszubildende müsse er derzeit nicht lange suchen, sagt Brinkmann, „die kommen proaktiv auf uns zu“.

Der Betrieb macht einen jährlichen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro, 40 Mitarbeiter beschäftigt Brinkmann mittlerweile. „Tendenz steigend“, sagt Geschäftsführer Peter Brinkmann. Einfach sei es allerdings nicht, neue Mitarbeiter zu finden, der Fachkräftemangel ist auch im Trocken- und Modulbau ein großes Thema. Entgegenwirken möchte das Unternehmen, indem es mehr ausbildet. Vor zwei Jahren hat der erste Lehrling angefangen, aktuell sind es schon vier junge Leute, die ihre dreijährige Ausbildung zum Trockenbau-Monteur bei Brinkmann absolvieren. Im nächsten Jahr sollen auch Kaufleute ausgebildet werden.