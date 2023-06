Oberhausener Theaterpreis: Publikumsabstimmung hat begonnen

Oberhausen. Über die mit insgesamt 8500 Euro dotierten Auszeichnungen entscheiden eine Kritiker-Jury und die begeisterten Theaterbesucher.

Die Publikumsabstimmung zum Oberhausener Theaterpreis 2023 hat begonnen. Nach dreijähriger Unterbrechung können die Theaterbesucherinnen und Besucher endlich wieder ihre Lieblingsschauspielerin oder ihren Lieblingsschauspieler der Spielzeit 2022/23 wählen.

Der Preis, den die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Oberhausen in Höhe von 2000 Euro sponsert, wird zum Beginn der kommenden Spielzeit 2023/24 verliehen. Stimmkarten sind im Theater Oberhausen am Will-Quadflieg-Platz erhältlich und können dort auch gleich in die im Foyer und im Besucherbüro aufgestellten Urnen eingeworfen werden – oder man schickt sein Votum per Post an den Freundeskreis.

Vier Firmen finanzieren den 1. Preis

Der Freundeskreis „Theater für Oberhausen e.V." vergibt auch wieder drei Jury-Preise für herausragende künstlerische Leistungen in der laufenden Spielzeit. Der 1. Preis, dotiert mit 3000 Euro, wird von vier Firmen gemeinsam finanziert, nämlich Franken Apparatebau, Metallbau Kramer, Stauch Bau und Schmitz Bedachung Zimmerei. Die Stadttochter WBO sponsert mit 2000 den Preis für die Gewinnerin oder den Gewinner des 2. Preises; weitere 1000 Euro von der Installationsfirma Nockmann & Gerstberger stehen für den 3. Preis bereit. Auch der mit 500 Euro dotierte Günther-Büch-Nachwuchspreis wird wieder vergeben.

Eine Kritiker-Jury wird die Preisträger küren; die Bekanntgabe der Preisträger und die Übergabe der Preise erfolgt zu Beginn der neuen Spielzeit. Elke Lepges dankt als Vorsitzende des Freundeskreises besonders den Sponsoren, die mit der Übernahme der Preisgelder wiederum ein wichtiges Zeichen zum Erhalt und zur Förderung des Theaters setzen. Sie hofft aber auch, dass sich möglichst viele Theaterfans an der Publikumsabstimmung beteiligen: Dies ist noch bis zum Ende der Spielzeit möglich.

