Oberhausener Targobank erhöht kräftig die Zinsen für Sparer

Oberhausen. Mit der Targobank in Oberhausen geht es weiter aufwärts. Zumindest lässt sich das aus neuen Zahlen ablesen. Für Sparkunden fällt mehr Geld ab.

Die Targobank hat nach eigenen Angaben in Oberhausen die Zahl ihrer Kunden vergrößern können. 18.100 waren es Ende 2022 laut aktuellem Geschäftsbericht und damit 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Angestiegen ist nach Angaben des Geldinstituts auch der Gewinn vor Steuern, nämlich um vier Prozent auf 531 Millionen Euro. Das Kreditvolumen habe die Bank um sieben Prozent auf 79 Millionen Euro gesteigert. Bei den Geldanlagen würden in der Kundschaft solche auf ein wachsendes Interesse stoßen, die in den Umweltschutz investieren, soziale oder nachhaltige Kriterien beachten.

Zinssätze für Fest- und Tagesgeldkonten erhöht

Bedingt durch die allgemeine Zinsentwicklung habe die Targobank die Sätze für Fest- und Tagesgeldkonten erhöht. Beim Festgeld mit ein Jahr Laufzeit seien es im Herbst vergangenen Jahres noch 0,5 Prozent gewesen, jetzt betrage der Zinssatz 3,3 Prozent. Bei Festgeldern von sechs Jahren sei der Satz von 2,4 (Ende 2022) auf gleichbleibend drei Prozent in diesem Jahr gestiegen. Bei den Tagesgeldern sei der Zins von 0,2 (November 2022) auf 0,6 Prozent angewachsen.

Die Targobank betreibt in Oberhausen zwei Filialen, auf der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt und auf der Bahnhofstraße in Sterkrade. An beiden Niederlassungen will sie auch festhalten. Zugleich sei die Digitalisierung weit fortgeschritten und der Kunde könne beispielsweise über die Banking-App seine Geschäfte online erledigen. An der individuellen Betreuung der Privat- und Geschäftskunden in Oberhausen solle sich aber nichts ändern, betont der örtliche Vertriebsdirektor Carsten Wicke.

Geldinstitut in 250 deutschen Städten vertreten

Das Geldinstitut ist eine Tochter der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, und in über 250 Städten Deutschlands vertreten. Die Bank zählt hierzulande rund 3,6 Millionen Kunden. Hauptsitz ist in Düsseldorf, insgesamt sind rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Targobank tätig. In den beiden Oberhausener Filialen sind insgesamt 17 Beschäftigte im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen