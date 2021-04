Oberhausener Tafel startet ab 15. April einen Seniorentag

Oberhausen. Die Oberhausener Tafel, beheimatet in der Tafelkirche in Lirich, startet neue Projekte und sucht zugleich dringend neue ehrenamtliche Kräfte.

Das Team der Oberhausener Tafel hat ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Caritas gestartet - die Lebensmittel kommen dabei direkt zu Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr mobil sind.

Da es viele bedürftige Menschen gebe, die etwa aus Altersgründen, wegen Krankheit oder Angst vor dem Corona-Virus die Hilfe der Oberhausener Tafel nicht mehr vor Ort in der Tafelkirche in Anspruch nehmen könnten, habe die Tafel in Kooperation mit der Caritas Oberhausen dieses neue Angebot geschaffen, erläutern Tafel-Vorsitzende Petra Schiffmann und ihr Team.

Die Tafel stellt die Lebensmittel für nicht mehr mobile Seniorinnen und Senioren bereit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas verteilen sie dann an die Menschen in deren jeweiligen Wohnungen.

Seniorentag ab 15. April

Eine weitere Neuerung startet zudem ab 15. April. Ab dann bietet die Tafel jeweils donnerstags einen wöchentlichen Seniorentag an. Dieser Tag ermöglicht es Menschen ab einem Alter von 65 Jahren, in einer etwas ruhigeren Atmosphäre als sonst die Tafelkirche aufzusuchen und Lebensmittel in Empfang zu nehmen. Der Wunsch nach so einem speziellen Ausgabetag war vielfach an das Tafelteam herangetragen worden.

Die Ausgabetage fürs allgemeine Publikum sind nun jeweils am Mittwoch und Freitag, hinzu kommt der besagte Seniorentag jeweils am Donnerstag. Leider fällt dann bis auf Weiteres die Ausgabe an den Montagen weg, da aufgrund von Personalmangel die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit vom Montag auf den Donnerstag verlegen und somit montags nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Ehrenamtliche gefragt

Das Tafelteam sucht mit Blick auf den besagten Personalmangel weiterhin dringend Unterstützung: Neue Ehrenamtliche sind stets willkommen! Alle, die ein wenig Zeit erübrigen können und sich als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der Oberhausener Tafel engagieren möchten, sind angesprochen - gefragt sind die Bereiche Fahrer/innen, Beifahrer/innen, Sortierung oder Lebensmittelausgabe.

Bei Interesse erreichen mögliche neue Ehrenamtliche das Tafelteam unter 0208-59488672 oder per Email an die Adresse info@dieoberhausenertafel. Petra Schiffmann. „Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!“

Noch eine gute Nachricht: Weil der Oberhausener Tafel eine große Anzahl an FFP2-Masken gespendet wurde, können die Helfer nun an ihre Kundinnen und Kunden und an deren, im selben Haushalt lebende Partnerinnen oder Partner wöchentlich je eine Maske ausgeben. Die Verteilung erfolgt, solange der Vorrat reicht.