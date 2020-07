Polizei und Rettungswagen waren auf der A 31 in Ostfriesland am Samstag im Großeinsatz. Ein 57-jähriger Oberhausener starb bei dem Unfall.

Polizeibericht Oberhausener stirbt bei Unfall auf der A 31 in Ostfriesland

Oberhausen / Emden. Vor dem Emstunnel fährt am Samstag, 18. Juli, ein 31-Jähriger mit seinem Autotransporter in ein Stauende.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 31 in Ostfriesland ist am Samstag, 18. Juli, ein 57-jähriger Oberhausener gestorben. Zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum in Fahrtrichtung Emden kam es gegen 11.20 Uhr zu dem folgenschweren Unfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Leer / Emden hatte sich aufgrund einer einspurigen Verkehrsführung vor dem Emstunnel ein Rückstau gebildet. Ein 31-jähriger Mann aus Weißrussland fuhr mit seinem Autotransporter auf das Rückstauende auf und beschädigte hierdurch fünf weitere Fahrzeuge. Der Ford des tödlich verletzten Oberhauseners hatte sich vermutlich aufgrund der hohen Aufprallenergie überschlagen. Weitere Personen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Bislang sei davon auszugehen, so der Polizeibericht, dass mehr als 15 Personen durch den Unfall verletzt wurden. Der 31-jährige Fahrer des Autotransporters blieb unverletzt.

Spezielles Messverfahren soll den Unfallhergang rekonstruieren

Die Polizei veranlasste neben der Unfallaufnahme eine sofortige Sperrung des Streckenabschnittes in beiden Fahrtrichtungen. Auf dem gegenüberliegenden Streckenabschnitt richtete die Feuerwehr eine mobile Leitstelle ein, um ihre Einsatzkräfte zu koordinieren. Den Rückstau auf der Autobahn leitete die Polizei zur Anschlussstelle Weener zurück und auf die B 436. Das generell erhöhte Verkehrsaufkommen zur Ferienzeit sorgte während mehrerer Stunden auf den Umleitungsstrecken für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 14:50 Uhr wurde die A 31 in Richtung Oberhausen wieder freigegeben.

Mit einem speziellen Messverfahren will die Polizei den Unfallhergang rekonstruieren. Während der Unfallaufnahme kamen insgesamt vier Rettungshubschrauber und eine Vielzahl an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Einsatz.