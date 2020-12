Oberhausener Stiftung sammelt Spenden für Essenspakete

Dreimal in der Woche kochen Mitarbeiter von Hilfsprojekten für die Kinder in Smokey Mountain auf den Philippinen in Manila. Jetzt wollen sie dort auch noch Essenspakete verteilen.

Oberhausen. „In Vino Caritas“ hilft: Die Oberhausener Stiftung sammelt Geld für Essenspakete für Menschen, die auf einer philippinischen Mülldeponie leben.

Die Oberhausener Stiftung „In Vino Caritas“ startet gemeinsam mit der Deutschen Oenophilogen Gesellschaft Gemeindienst (DOGG) eine Spendenaktion für die Menschen von Smokey Mountain. Smokey Mountain ist eine große Mülldeponie in der Stadt Manila auf den Philippinen. Corona habe die Menschen besonders hart getroffen, denn Arme bekämen keine staatliche Unterstützung, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

Die in Manila verhängte Ausgangssperre beziehe sich nach Angaben der Stiftung primär auf die Armengebiete, wo auch die Projekte der Stiftung angesiedelt sind. Dies bedeute für die Bewohner, dass ihre Einnahmequellen versiegt sind. „Selbst wenn sie Müll sortiert haben, können sie diesen nicht mehr verkaufen, folglich fehlt das Geld, um Essen einzukaufen.

Mitarbeiter kochen für die Kinder

Während des Lockdowns ist Smokey Mountain durch das Militär abgeriegelt. Nur wer eine Sondergenehmigung hat und einen Corona-Test nachweisen kann, darf Smokey Mountain verlassen. Wer das Gebiet ohne Genehmigung verließ, durfte – auf Befehl des Präsidenten – erschossen werden“, berichtet die Caritas-Stiftung. Der Verein und die Stiftung engagieren sich seit über 20 Jahren für die Bewohner von Smokey Mountain.

Dank gesammelter Spenden konnten die Helfer für die Bewohner bereits mehrfach Lebensmittel kaufen und an die Familien verteilen. Dreimal in der Woche kochen Mitarbeiter für die Kinder und verteilen die Mahlzeiten. An Weihnachten wollen die Helfer an alle Familien mit etwa acht bis zehn Mitgliedern Essenspakete verteilen. Ein Paket kostet 4,50 Euro.

Weitere Informationen zu den Projekten der Stiftung gibt es auf der Internetseite www.stiftung-oberhausen.de Dort ist auch das Spendenkonto zu finden.