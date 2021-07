Oberhausener Stadtgutschein ist bereits rege gefragt

Oberhausen. Ausgehen, die Gastronomie unterstützen und dabei individuell Geld sparen – das ist die Idee des Stadtgutscheins, der gut beim Publikum ankommt.

Der Oberhausener Stadtgutschein ist rege gefragt. Das zeigt sich schon nach wenigen Tagen dieses Angebots.

Mit der Bonuskarte können Bürger und Bürgerinnen verschiedene Freizeiteinrichtungen im Stadtgebiet besuchen oder in teilnehmenden Restaurants essen – und das zu vergünstigten Konditionen. Wie die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) berichtet, hat der Gutscheinverkauf in der Startphase die Erwartungen übertroffen: „In den ersten Tagen haben wir online und in unseren beiden Verkaufsstellen bereits über 250 Gutscheine mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 15.000 Euro verkaufen können“, so Rainer Suhr von der OWT.

Ein Teil der Summe sei also bereits dort angekommen, wofür er vorgesehen sei - bei den beteiligten Unternehmen aus der Kultur- und Freizeitwirtschaft sowie der Gastronomie. Diese Branchen hätten während der Corona-Pandemie mit die meisten wirtschaftlichen Einbußen hinnehmen müssen. Das bedeute, der Gutschein werde nicht nur gekauft, sondern auch schon fleißig eingelöst, ergänzt Rainer Suhr.

Betriebe können sich noch melden

Bis Ende des Jahres unterstützt die Stadt Oberhausen das Projekt mit Mitteln aus der kommunalen Corona-Hilfe. Zu den Nennwerten von 20 Euro, 50 Euro oder 100 Euro steuert die Stadt einen Zuschuss von 20 Prozent für jeden Gutschein bei; Käuferinnen und Käufer zahlen also lediglich einen Betrag von 16 Euro, 40 Euro oder 80 Euro.

Inzwischen gibt es in Oberhausen über 25 Betriebe, in denen die Gutscheine eingelöst werden können, und die Zahl dieser Orte nimmt weiter zu. Interessenten aus den genannten Branchen können sich bei der OWT unter 0208/85036-95 oder per E-Mail an niklas.bungardt@owtgmbh.de melden und noch kurzfristig an der Aktion beteiligen.

Die Gutscheine selbst sind im Internet unter www.stadtgutschein-oberhausen.de sowie in den beiden Tourist Informationen am Hauptbahnhof und im Centro an der Coca-Cola-Oase erhältlich.

