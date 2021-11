Oberhausener Stadtgutschein als Weihnachtsedition erhältlich

Oberhausen. Den Stadtgutschein der Stadt Oberhausen gibt es ab sofort auch als Weihnachtsedition. Selbstgezahlter Anteil bleibt auch nach der Aktion gültig.

Den Stadtgutschein der Stadt Oberhausen gibt es ab sofort auch als Weihnachtsedition. Noch bis zum 30. Juni 2022 können die von der Stadt subventionierten Karten in über 40 Oberhausener Restaurants sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingelöst werden.

Mit der gemeinsamen Aktion von Stadt und der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) sollen so die coronabedingten Umsatzausfälle innerhalb der Branche gedämpft werden. Bürgerinnen und Bürger können bis zu einem Gesamtwert von 300 Euro Gutscheine über 20, 50 oder 100 Euro erwerben, zahlen durch die städtische Förderung aber nur 16, 40 Euro beziehungsweise 80 Euro.

Gezahlter Anteil des Gutscheins bleibt auch nach der Aktion gültig

Entsprechend der gesetzlichen Regelung behält der selbstbezahlte Anteil auch über den 30. Juni 2022 hinaus seinen Wert und ist innerhalb von drei Jahren bei den teilnehmenden Partnern einlösbar.

Die Weihnachtsausgabe des Stadtgutscheins ist ab sofort in den beiden touristischen Informationsstellen am Hauptbahnhof und im Centro sowie unter stadtgutschein-oberhausen.de erhältlich. Weitere Informationen geben die Mitarbeiter der beiden Tourist-Informationen am Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 2, und im Centro, erreichbar unter 0208-82 45 70 oder per E-Mail an tourist-info@oberhausen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen