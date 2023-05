Oberhausener SPD stellt OB Schranz (CDU) mieses Zeugnis aus

Oberhausen. Oberhausen rutscht im Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft in NRW auf den letzten Platz. SPD: Ein blamables Zeugnis für OB Schranz!

Der bittere letzte Platz für Oberhausen beim Wirtschafts-Ranking aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen hat die Oberhausener SPD auf den Plan gerufen – mit scharfer Kritik an der Wirtschaftspolitik von Obergermeister Daniel Schranz, der als erster Christdemokrat seit den 60er Jahren die Stadt an höchster Stelle führt. In der jüngsten Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ist Oberhausen beim Niveau, gemessen anhand von 17 Kriterien, Schlusslicht, bei der Dynamik liegt Oberhausen allerdings auf Platz 298 – eine Verbesserung um 85 Plätze im Vergleich zur letzten Studie aus dem Jahr 2020.

„Ein letzter Platz ist ein letzter Platz, da kann der Aufprall im Tabellenkeller noch so dynamisch wirken“, urteilt die Oberhausener SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Sonja Bongers. „Dass Oberhausen im Niveauranking sogar noch weiter gefallen und nun ganz unten aufgeschlagen ist, ist eine schlechte Nachricht für unsere Stadt. Für einen Oberbürgermeister, der acht Jahre Zeit gehabt hat, die von ihm vollmundig angekündigte Trendwende auch in den Rankings herbeizuführen, ist das ein peinliches und blamables Zwischenzeugnis. Als Oppositionsführer hätte er verbal Kleinholz aus der Stadtspitze gemacht.“

Die SPD kritisiert die Wirtschaftspolitik von Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz. Der CDU-Politiker regiert die Stadt bereits seit Herbst 2015. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

SPD vergleicht das Abschneidern der Nachbarstädte im Ranking mit den Oberhausener Plätzen

Die Vizechefin des SPD-Unterbezirks Oberhausen und Landtagsabgeordnete hat sich die Studie mit Blick auf das Abschneiden der Nachbarstädte vorgenommen, um keinen unfairen Vergleich zu machen. Denn nach eigener Aussage wäre es angesichts der unterschiedlichen Problemlagen nicht gerechtfertigt, Oberhausen mit den wirtschaftlich starken Kommunen entlang der Rheinschiene oder in Südwestfalen zu vergleichen.

Für Gelsenkirchen ging es im Dynamik-Ranking, welches das Entwicklungspotenzial einer Kommune darstellt, um 131 Plätze nach oben auf Rang 236, Herne kletterte in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gar um 181 Ränge auf Platz 179. Auch die Nachbarstadt Duisburg, für die es um 68 Plätze nach oben ging, rangiert auf Platz 261 im Dynamik-Ranking immer noch deutlich vor Oberhausen (Platz 298).

„Wenn wir schauen, was andere Ruhrgebietskommunen erreichen, die genauso den Strukturwandel bewältigen müssen wie wir, sind Fragen angebracht: Warum schaffen andere, was uns gar nicht oder zumindest nicht ausreichend gelingt?“, meint Bongers. „Dass die Stadt in den letzten Jahren nicht den richtigen Drive gefunden hat, aus der Misere herauszukommen, ist schlicht ernüchternd.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen