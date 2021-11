Oberhausen: Bald gilt wieder Maskenpflicht in allen Schulen

Oberhausen. Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung nun doch wieder Maskenpflicht in allen Schulen einführen.

Über 14.500 Oberhausener haben sich seit Frühjahr 2020 bereits mit Corona infiziert, 388 Einwohner sind an dieser Krankheit verstorben – die derzeitige Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Oberhausen am Montag bei über 250. Aktuell haben nachweislich 750 Oberhausener das Coronavirus im Blut, in ganz NRW knapp 100.000 Bürger.

Infektionsketten unterbrechen

Deshalb will nun die NRW-Landesregierung mit ihrer am morgigen Dienstag stattfindenden Kabinettsitzung wieder die Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Unterricht einführen. Sie war erst Anfang November abgeschafft worden. „Angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens inklusive der neu aufgetretenen Virusmutation tritt jedoch der Infektionsschutz wieder verstärkt in den Vordergrund“, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). .„Ich werde dem Kabinett daher die Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen empfehlen.“

Zuvor hatten auch die drei Oberhausener SPD-Landtagsabgeordneten, Sonja Bongers, Frederick Cordes und Stefan Zimkeit, die Bundes- und Landesregierung aufgefordert, schärfere Vorschriften zu erlassen, um die Infektionsketten in der Bevölkerung zu unterbrechen – darunter auch die Maskenpflicht im Schulunterricht. „Wir kommen auch in Oberhausen um Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte nicht herum. Allein mit 2G, 2Gplus oder 3G werden wir die vierte Welle nicht brechen“, ist Zimkeit überzeugt. Die Maskenpflicht an Schulen abzuschaffen, sei ein Fehler gewesen und müsse schnellstens korrigiert werden.

SPD appelliert: Lasst euch impfen!

Gleichzeitig appellieren die SPD-Abgeordneten an ungeimpfte Menschen, sich einen Ruck zu geben und mit einer Impfung nicht nur sich selber zu schützen, sondern auch zu einer Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens beizutragen. „Ansonsten werden wir an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen, um eine fünfte Welle zu verhindern“, stellt Sonja Bongers fest. Frederick Cordes ergänzt: „Je konsequenter wir handeln, desto schneller werden wir die vierte Welle abflachen können.“

