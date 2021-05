Gewalt gegen Frauen ist immer ein Thema. In der Pandemie ist sie noch einmal stärker in den Fokus gerückt.

Corona Oberhausener SPD-Politikerin sieht viele Frauen in Gefahr

Oberhausen. „Augen auf bei häuslicher Gewalt“: Die SPD-Landtagsabgeordnete Sonja Bongers fordert mehr Geld für Frauenhäuser und Online-Beratung.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sonja Bongers (Wahlkreis 55 Alt-Oberhausen/Osterfeld) sieht mit großer Sorge die Zunahme häuslicher Gewalt in Zeiten der Corona-Krise. „Knapp 33.000 Fälle versuchter oder vollendeter häuslicher Gewalt wurden von der NRW-Kriminalstatistik im vergangenen Jahr erfasst“, sagt die Rechtsexpertin der SPD-Landtagsfraktion. Dies sei ein Anstieg von fast acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schwere Attacken auf Mädchen und Frauen

Besonders die zunehmenden Angriffe auf Frauen alarmieren Bongers. Wie das NRW-Innenministerium mitteile, seien 70 Prozent der Opfer weiblich. Größtenteils wurden sie Opfer von einfacher Körperverletzung. Aber auch in knapp 15 Prozent der Fälle wurden Frauen und Mädchen schwer attackiert und gefährlich verletzt. Meist sind die Täter Männer – knapp 77 Prozent der ermittelten Angreifer. Die SPD-Politikerin vermutet jedoch weitaus höhere Zahlen.

Telefon- und Online-Beratung in Coronazeiten

„Diese Statistik erfasst nicht das Dunkelfeld“, sagt Bongers. „Gerade jetzt in der Pandemie schrecken viele Opfer davor zurück, sich externe Hilfe zu holen. So zwingen uns diese alarmierenden Zahlen zum Handeln.“ Auch wenn NRW bei den Frauenberatungsstellen vergleichsweise gut aufgestellt sei, sollte der Ausbau von Frauen- und Mädchenberatungsstellen forciert werden. Auch die Frauenhäuser sollten besser unterstützt werden. Bongers: „Wir brauchen gerade in solch konfliktträchtigen Zeiten eine bessere Möglichkeit, um Opfer von Gewalt aufzufangen. Dies kann auch durch telefonische oder Online-Beratung erfolgen.“

