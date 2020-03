Mitarbeiter des städtischen Sozialbereiches brauchen dieser Tage besonders gute Nerven. Zumindest jene 43 Mitarbeiter, die an der Außenstelle für die Koordination des Flüchtlingswesens arbeiten. Das Gebäude an der Hagelkreuzstraße 101 ist von Mäusen befallen. Durch Hohlräume in der Fassade gelangen die Tiere ins Innere, bestätigt ein Sprecher der Stadt Oberhausen auf Nachfrage.

Eine in der Flüchtlingshilfe engagierte Oberhausenerin berichtete unserer Redaktion von den Missständen. Sie begleitet oft Ratsuchende beim Gang zur Behörde – und spricht von „unhaltbaren Zuständen“. Mäusekot läge auf dem Boden und in den Ecken des Wartebereiches, auch die Teeküche der Mitarbeiter sei betroffen. Die Nager sollen sich teilweise nicht mal vom Betrieb in den Büros abschrecken lassen und munter über die Gänge laufen.

Arme Familien und Asylbewerber

Der in dem Gebäude untergebrachte Fachbereich beschäftigt sich mit wirtschaftlichen Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber, aber auch mit den Anträgen zum Bildungs- und Teilhabepaket – dem Programm, mit dem besonders arme Familien finanzielle Unterstützung erhalten, damit deren Kinder zum Beispiel an Klassenfahrten teilnehmen können oder sich den Beitrag für einen Sportverein leisten können. „Das hat schon einen faden Beigeschmack“, meint die Oberhausenerin. Es treffe die Schwächsten der Gesellschaft. Aber auch um die Gesundheit der Mitarbeiter mache sie sich Sorgen.

Eine Gesundheitsgefahr bestehe bei indirektem Kontakt, etwa über aufgewirbelten Staub beim Entfernen des Mäusekots, bei direktem Kontakt mit Mäusekot, -Speichel oder -Urin, wenn eine Verletzung der Haut vorhanden ist, oder durch eine mögliche Kontamination von Lebensmitteln. Das teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Fachfirmen seien aber bereits dabei, die Räume professionell und regelmäßig zu reinigen. Eine akute Gesundheitsgefahr für Mitarbeiter und Besucher schließt die Stadt nach eigenen Angaben daher aus. Die Betriebsärztin und Experten der Arbeitssicherheit seien eingeschaltet.

Mitarbeiter vom Dienst befreit

Dennoch hat die Stadt für das Team der Sozialarbeit mittlerweile alternative Arbeitsplätze eingerichtet und die Arbeitsabläufe vorübergehend so umgestellt, dass zur Zeit überwiegend Ortstermine wahrgenommen werden – die Mitarbeiter also möglichst selten an ihrem angestammten Arbeitsplatz an der Hagelkreuzstraße tätig sind. An zwei Tagen, dem 20. und 21. Februar, gewährte die Stadt Mitarbeitern von besonders betroffenen Büros sogar eine vorübergehende Befreiung vom Dienst.

Info Mäuse lösen auch Allergien aus Nach Angaben des Umweltbundesamtes können Mäuse Allergien und Asthma auslösen oder verstärken. Sie können unter Umständen Salmonellen übertragen sowie den Erreger der Toxoplasmose, die für Schwangere eine große Gefahr darstellen kann. Ein starker Befall durch Mäuse bedeutet „eine akute Gesundheitsgefährdung, so dass eine Bekämpfung erforderlich ist“, heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes. Zudem können Mäuse auch sachlichen Schaden anrichten, wenn sie Lebensmittel verschmutzen oder Gegenstände annagen. Machen sie sich an der Isolierung elektrischer Leitungen zu schaffen, können Kurzschlüsse und gar Brände entstehen.

Die Stadt ist nicht Eigentümerin der Immobilie, das Gebäude ist angemietet. Der Vermieter ist laut Auskunft der Stadtverwaltung informiert und habe bereits „Maßnahmen eingeleitet“. Um das Problem nachhaltig zu beseitigen, sei es etwa erforderlich, baulich nachzubessern, Hohlräume zu beseitigen. Zudem setze man auf „klassische Beköderung im Innen- und Außenbereich“, heißt es offiziell aus dem Rathaus. Die Anruferin berichtet von Fallen, die aufgestellt wurden.

Das Sozialamt an der Hagelkreuzstraße in Oberhausen am Montag, 2. März 2020, hat Probleme mit einem Mäusebefall. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Maßnahmen zeigten bereits Wirkung, erklärt der Stadtsprecher. Nach jetzigem Stand sollen die erforderlichen Sanierungen an dem Gebäude bis zum 6. März abgeschlossen sein. Alle Büros, Wartebereiche und Teeküchen sollen bis dahin weiterhin wiederholt desinfiziert werden. Je nach Einschätzung des eingeschalteten Schädlingsbekämpfers sollen Fallen im und um das Gebäude auch nach dem 6. März eingesetzt werden, um eine erneute Mäuseplage zu verhindern.

„Der Dienstbetrieb im Gebäude Hagelkreuzstraße läuft parallel zu den Arbeiten weiter. Auf Grund der Art und des Umfangs der Reinigungsarbeiten kann eine Gesundheitsgefährdung nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Besucher ausgeschlossen werden“, versichert Stadtsprecher Uwe Spee.