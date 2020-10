Unions-Politiker aus Hamburg und Bayern haben als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit eine Verlängerung der Winterferien vorgeschlagen, um bestmöglich durch die zweite Welle der Pandemie zu kommen. Unsere Redaktion sprach darüber mit Doris Sawallich, Leiterin der Gesamtschule Weierheide in Oberhausen.

Frau Sawallich, eine Verlängerung der Weihnachtsferien – kann das sinnvoll sein?

Sawallich: Wir können im Augenblick beim Thema Corona ja maximal ein bis zwei Wochen vorausblicken. Wir wissen nicht, wie sich die Infektionszahlen bis in das neue Jahr entwickeln werden. Eine normale Grippewelle hat uns bereits mehrfach an die Kapazitätsgrenzen gebracht. Aber auch dazu konnte man im Vorfeld keine Aussage machen.

Könnten die Schulen denn so eine Verlängerung überhaupt verkraften?

Wir haben uns bisher in jeder Krise an die Gegebenheiten angepasst. Es ist allerdings ein ständiger Abwägungsprozess, weil unwillkürlich etwas auf der Strecke bleibt. Das sollte aber in keinem Fall die Gesundheit derer sein, die in der Schule lernen und arbeiten. Mein Grundsatz lautet, so viel Normalität wie möglich für unsere Schülerinnen und Schüler in der Corona-Krise zu gewährleisten. Momentan wünsche ich mir, es bliebe bei den Weihnachtsferien alles so wie geplant.

Mit welchem Gefühl sehen Sie auf die Zeit nach den Herbstferien? Was sind die größten Herausforderungen für das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler?

Die vor uns liegende Zeit sehe ich – mit Sorge gepaart – mit gelassener Zuversicht. Direkt nach den Herbstferien werden die Schülerinnen und Schüler beraten, ob sie weiterhin freiwillig auch im Unterricht eine Maske tragen werden. Das war bisher auch die Grundlage dafür, dass die Lehrerinnen und Lehrer der Risikogruppe im Präsenzunterricht verblieben. Dazu kommt die Herausforderung, die sich aus den fallenden Temperaturen ergibt. Bisher wurde bei offenem Fenster oder, wenn es möglich war, auf dem Schulhof unterrichtet. Sollten zunehmend Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte in die Quarantäne müssen, wird die parallele Beschulung auf Distanz und in der Präsenz zu stemmen sein. Aber wie eingangs gesagt, wir müssen weitsichtig vorausdenken und kurzfristig flexibel handeln.