Oberhausener Schulklassen haben besonders viele Schüler

Oberhausen In Oberhausen sind Schulklassen besonders groß. Knapp 25 Kinder lernen gemeinsam. Damit liegt die Stadt auf dem zweiten Platz aller NRW-Kommunen.

Zusammen mit Mülheim hat Oberhausen die durchschnittlich größten Klassen mit den meisten Schülern in ganz Nordrhein-Westfalen. Während an allen NRW-Schulen im Schnitt 23,5 Schüler je Klasse im Schuljahr 2019/20 unterrichtet werden, so sind es in Mülheim 25,0 und in Oberhausen 24,9. Das geht aus einer Aufstellung des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor.

Betrachtet wurden dabei alle allgemeinbildenden Schulen (Berufskollegs fehlen also), herausgenommen wurden die Schüler der Sekunderstufe II (Oberstufe), die ja kein Klassensystem mehr haben.

20.000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen

In ganz NRW wiesen die Gesamt- und Realschulen mit 27,0 bzw. 26,9 Schülerinnen und Schülern die höchsten Klassenfrequenzen auf. An Gymnasien wurden im Schnitt 26,5, an den Sekundarschulen 24,4 und an den Grundschulen 23,4 Schüler je Klasse unterrichtet.

In Oberhausen haben insgesamt fast 20.000 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildende Schulen im Stadtgebiet besucht (exakt: 19.930 im Schuljahr 2019/20). Sie wurden von 1411 Lehrern (umgerechnet auf Vollzeitstellen) unterrichtet. Rechnerisch steht damit ein Vollzeitlehrer für 14,1 Schüler zur Verfügung. Dieser Wert liegt in ganz NRW allerdings deutlich besser bei 13,2.​