Oberhausener Schule feiert Mega-Erfolg mit berühmtem Musical

Himmlisch gut: Das Musical Sister Act am Oberhausener Sophie-Scholl-Gymnasium.

Oberhausen. Die Musical-Aufführung 2023 des Sophie-Scholl-Gymnasiums war ein überraschender Publikumserfolg. Sogar ein TV-Team schaute vorbei.

Das Musical „Sister Act“ der Oberhausener Sophie-Scholl-Schule wird voraussichtlich die 3000er-Marke knacken. Fast alle Shows waren bislang ausverkauft. Für die Donnerstagsvorstellung gibt es noch einige wenige Karten. Das Finale am Freitag ist erneut ausverkauft.

Das Projekt „Schüler machen Musical“ bringt seit fast zehn Jahren musik- und schauspielbegeisterte Jugendliche aus Oberhausen zusammen. Das Besondere: Die rund 80 Schülerinnen und Ehemaligen im Alter zwischen 14 und 23 Jahren machen fast alles selbst. Betreut werden sie von den Musikern Michael Hartwig und Michel Hartwig.

WDR schickt Filmteam nach Sterkrade

Die berühmte Story über den Nonnenchor brachte schon am Premierenabend das Sophie-Scholl-Gymnasium zum Beben. Show um Show traten die Schülerinnen um Hauptdarstellerin Lisa Rychina (als Schwester Mary Clarence) vor fast ausverkauftem Haus auf. Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer finden in der Aula des Sterkrader Gymnasiums Platz.

Die Vorbereitungen für das Musical dauerten fünf Monate. „Was ihr hier gemeinsam über die vergangenen Monate auf die Beine gestellt haben, ist wirklich unglaublich. Vielen Dank an alle, die mit so viel Herzblut mitgearbeitet haben und auch an alle Eltern, Freunde und Bekannten, die die Schülerinnen und Schüler unterstützt haben“, sagte Michel Hartwig nach der Premiere.

Auch das WDR schickte ein Filmteam vorbei, das die Schülerinnen ein Tag lang begleitet. Der Beitrag wird in diesen Tagen ausgestrahlt.

Für die neunte Show an diesem Donnerstag (21. September 2023) um 19 Uhr gibt es noch wenige Restkarten. Die Tickets (neun Euro) können mit etwas Glück über die E-Mail-Adresse schuelermachenmusical@gmx.de reserviert werden. Das Finale am Freitag ist ausverkauft.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen