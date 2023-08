Oberhausener Schlossnächte: Dauerregen löst Pläne auf

Oberhausen. Die „Oper für alle – Die Hochzeit des Figaro“ sollte eigentlich im Schlosshof aufgeführt werden. Doch die Wetterprognose macht das unmöglich.

Eigentlich sollten sich am Wochenende Familien und Opernbegeisterte im Innenhof des Oberhausener Schlosses tummeln, um Menschen mit Streichinstrumenten, Sängerinnen und Sängern zu lauschen. Das Sinfonieorchester Ruhr wollte am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, zum Abschluss der Schlossnächte eine „Oper für alle – Die Hochzeit des Figaro“ in besonderer Kulisse aufführen. Aber das Wetter zwingt die Veranstalter dazu, das Event zu verlegen.

„Für die extrem empfindlichen Streichinstrumente sind die hohe Luftfeuchtigkeit und die hohe Regenwahrscheinlichkeit einfach zu gefährlich“, begründen die Veranstalter die Planänderung. Wegen der schlechten Wetterprognose wird die Oper daher in der Christuskirche (Nohlstraße 2-4) in Oberhausen-Mitte stattfinden. Dort kann man sich auch hinsetzen.

Schlossnächte Oberhausen: Der Eintritt zur Oper ist kostenlos

Am Samstag, 5. August, um 19 Uhr und am Sonntag, 6. August, um 15.30 Uhr erwartet die Gäste ein Kammerorchester mit drei Gesangssolistinnen und -solisten. Neben der Bottroper Sopranistin Elisabeth Otzisk übernehmen der koreanische Tenor Bohyeon Mun und der Bariton Gregor Finke die männlichen Partien der Oper. Die Moderation liegt in diesem Jahr in den Händen von Carolin Schröder.

Der Eintritt zur Oper ist frei. Spenden sind willkommen.

