Oberhausener Ruhrdeich: Entspannung, aber keine Entwarnung

Die Ruhr hat sich zu einem beeindruckenden Strom ausgebreitet, das Hochwasser fließt hier sehr schnell von Essen-Kettwig Richtung Westen nach Oberhausen und Mülheim - und dann bei Duisburg in den Rhein. Am zweiten Weihnachtstag hat sich die Lage an der Ruhr entspannt, da der Dauerregen endlich mal aufgehört hat.

Oberhausen Die Pegel an der Ruhr sinken, der Regen hat aufgehört. Doch es gibt noch keine Entwarnung, der Oberhausener Ruhrdeich ist sehr durchgeweicht.

So gefährlich dieses Weihnachtshochwasser für Anwohner sein könnte, so anstrengend die harten körperlichen Befestigungsarbeiten am durchweichten Ruhrdeich im Oberhausener Süden für die über 1000 Helferinnen und Helfer der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks am Samstag und Sonntag auch waren - zugleich ist der Anblick der zu einem breiten Strom verwandelten Ruhr für unbeteiligte Zuschauer unbestritten äußerst beeindruckend.

Mit 600.000 Litern pro Sekunde strömt das Ruhrwasser auch am zweiten Weihnachtstag von Witten, Hattingen über Bochum und Essen nach Oberhausen und Mülheim bei Duisburg in den Rhein. Alle Anlieger und Katastrophenschützer atmen an diesem Dienstag, am fünften Hochwassertag, auf: Die Pegel der Ruhr steigen nun doch nicht auf die prognostizierten 6,40 Meter am für Oberhausen entscheidenden Pegel-Messstand Hattingen, sondern sinken nach einem längeren Hoch von 6 Metern auf 5,90 Meter ab. Zum Vergleich: Beim Jahrhunderthochwasser im Sommer 2021, als die Ruhr knapp unter der Deichkrone in Oberhausen stand, lag der Pegel bei exakt 6,99 Meter, also einen Meter höher.

Der aktuelle Wasserstand am Hattinger Ruhr-Pegel lässt sich hier exakt und aktuell ablesen: https://www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de/daten/internet/onlinedaten/pegel/w/pegel_2769510000100_w.png

„Wir sehen hier endlich den blauen Himmel, wir sehen hier Sonne, es regnet nicht mehr. Damit steigt die Ruhr erst einmal nicht mehr und die Deichkrone wird nicht noch weiter aufgeweicht“, freut sich Michael Jehn, Ordnungsdezernent der Stadt Oberhausen und oberster Katastrophenschützer in dieser Hochwasserzeit im Stadtgebiet, am zweiten Weihnachtsfeiertag. „Wir können jetzt endlich von leichter Entspannung sprechen, allerdings noch keine Entwarnung geben. Wir gehen aber davon aus, dass die Lage erst einmal stabil bleibt.“ Dennoch sind in der nächsten Zeit weiterhin 20 bis 30 Kräfte zur Beobachtung des Ruhrdeichs ständig im Einsatz - der Kommunale Ordnungsdienst, die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk stellen ihre Leute für den Hochwasserschutz ab. Es soll zwar erst wieder am Donnerstag in nennenswerten Mengen regnen, doch bis dahin fließen die Wassermassen am durchgeweichten Ruhrdeich in Alstaden entlang - und müssen kontrolliert werden.

Am Montagmittag besuchte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Mitte) den Oberhausener Ruhrdeich und gab im strömenden Regen vor Ort an der Ruhr Interviews. Ihn begleiteten Oberbürgermeister Daniel Schranz (links) und Ordnungsdezernent Michael Jehn (rechts). Foto: Tom Thöne / Stadt Oberhausen

Dank des Einsatzes von Feuerwehr- und THW-Kräften aus der gesamten Umgebung von Freitagabend bis zum frühen Morgen des Heiligabends ist es gelungen, den geschädigten und durchfeuchteten Ruhrdeich zu stabilisieren. Zeitweise waren über 480 Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz, insgesamt arbeiteten über 1000 Helfer von Freitag bis Sonntag am Oberhausener Ruhrdeich. In langen Menschenketten packten sie erst abdichtendes weißes Vliesmaterial und dann 15.000 Sandsäcke auf den Fuß des Deichs zur Flussseite: Auf über 500 Metern mussten drei Lagen, sechs Meter hoch den Deich hinauf, installiert werden. Zudem wurden am Sonntag von der Landseite 800 Kubikmeter Kies auf 100 Metern Länge aufgeschüttet.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) bedankt sich vor Ort für die gute Arbeit der über 1000 Helferinnen und Helfer in Oberhausen

Der Kampf um die Rettung des Deiches war notwendig, um zu verhindern, dass das Ruhrwasser große Teile des Ruhrparks und Anwohnerstraßen in Alstaden überflutet. Bei seinem Besuch am ersten Weihnachtsfeiertag an der Ruhr bedankte sich auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) für die gute Arbeit der Helferinnen und Helfer: „Dank des beherzten Eingreifens der Feuerwehren und der verschiedenen Hilfsorganisationen ist die Lage hier am Deich stabil.“

So sah es am ersten Weihnachtsfeiertag am Ruhrdeich in Oberhausen aus: Die Helferinnen und Helfer haben ihre Arbeit getan, unten sieht man den weißen Abdichtungs-Vlies und stabilisierende schwarze Sandsäcke. Foto: Stadt Oberhausen

Dieser massive Katastrophenschutz-Einsatz war in aller Schnelle erforderlich, weil die Hochwasserschutzexperten der Bezirksregierung Düsseldorf am Freitag analysierten, dass der durchweichte Deich instabil werden könnte. Sie meldeten: „Kritische Lage am Ruhrdeich in Oberhausen.“ Die Behörde nennt drei Gründe: Erstens gibt es „kritische Schwachstellen“ wegen der Baustruktur des Deiches, zweitens stehen 50 Bäume zu dicht am Deich und lockern dessen Fundament mit ihren Wurzeln. Diese Bäume wurden noch am Samstag gefällt. Und drittens spielt die bekannte, in den Ruhrwiesen grasende Kuhherde eines Mülheimer Bauern eine wichtige, allerdings negative Rolle.

Bezirksregierung: Kuhherde zertrampelte wertvolle Grasnarbe auf dem Deich

Die Kühe wurden vor Tagen auf dem Deich gesichtet, sie müssen durch Lücken des Maschendrahtzaunes verbotenerweise auf das Areal des Deiches eingedrungen sein. „Bei einem Abschnitt des Deiches wurde auf 500 Metern Breite die schützende Grasnarbe durch das Überqueren einer Kuhherde erheblich beschädigt, was zu möglichen Erosionsschäden und Deichversagen führen könnte“, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Genau diese Stellen mussten mit den Sandsäcken und Vlies repariert werden.

Feuerwehren und THW aus unterschiedlichen Städten arbeiteten in der Nacht zum Sonntag, um den Ruhrdeich in Oberhausen mit Vlies-Material und Sandsäcken zu stabilisieren. Foto: Michael Dahlke / Oberhausen

Trotz aller Anstrengungen lässt der Ruhrdeich Wasser auf die Landseite durch, im Ruhrpark und direkt am Deich sind große Wasserlachen entstanden. Schlimm ist dies aber nach Angaben der Hochwasser-Fachleute nicht, solange dieses Wasser in überschaubaren Mengen durchkommt und nicht den Deich unterspült, also keine Sedimente enthält. Bisher ist das nicht der Fall, das Ruhrwasser, das durch den Deich gelangt ist, ist klar.

Oberhausener Ruhrpark für alle Bürger gesperrt: Bäume umgestürzt

Die Stadt Oberhausen hat den Ruhrpark für alle gesperrt. „Der Boden ist extrem durchgeweicht, in der Nacht sind Bäume umgefallen, es ist im Park äußerst gefährlich. Bitte betretet den Ruhrdeich nicht“, richtet Jehn einen dringenden Appell an alle Bürger. Nicht alle haben sich daran gehalten: Die Kontrolltrupps des Ordnungsamtes haben ausgerechnet an Heiligabend im Dunkeln leichtsinnige Spaziergänger im Park aufgegabelt.

Über 1000 Bedienstete und ehrenamtliche Helfer waren von Freitag bis Sonntag im Einsatz, um den Deich im Oberhausen mit 15.000 Sandsäcken und Vliesmaterial zu befestigen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Welche Straßen und Areale in Alstaden betroffen wären, sollte der Deich nicht halten, geht aus den offiziellen Hochwasserkarten des NRW-Umweltamtes hervor. Diese Karten zeigen drei Szenarien: Modelliert worden sind die Auswirkungen von relativ häufigen Hochwassern (im Mittel alle 10 bis 20 Jahre), von mittel-wahrscheinlichen Hochwassern (im Mittel nur alle hundert Jahre), und Extremhochwasser, sogenannte Jahrtausendhochwasser. Eine Karte aus diesen Informationen haben wir anfertigen lassen:

.

Diese Straßen würden im Extremfall im Oberhausener Süden überflutet

Danach stellen sich die Auswirkungen so dar: Natürlich werden so oder so, wie bei Hochwasser gewünscht, die Ruhrwiesen, der Ruhrpark und das Feuchtbiotop an der Stadtgrenze zu Mülheim vom Wasser überschwemmt - wie derzeit zum Teil zu sehen ist. Im Extremfall würden aber auch verschiedene Wohngebiete in Alstaden überflutet: Breite Gebiete hinter dem Ruhrpark, also die Kewerstraße, die Solbadstraße sowie die kleinen Straßen Kalle und Stelte bis zur Stadtgrenze nach Mülheim. In der Mitte von Alstaden wären die Häuser „Am Ruhrufer“, an der „Kuhle“, zum Teil auf der Straße „Heiderhöfen“ und an der Amboßstraße sowie an der Blockstraße und Richardstraße von Wasser bedroht. An der Stadtgrenze zu Duisburg sind bei einem Extrem-Hochwasser die Wohnquartiere „Neuer Weg“, Flügelstraße, Sorpestraße und Blettgensweg gefährdet.

Das ist die Hochwasser-Situation an der Emscher

Und wie ist die Hochwasser-Lage an der Emscher? Im Unterschied zur Ruhr relativ entspannt und ohne Gefahr, meldet die Emschergenossenschaft: Zwar wurden und werden auch an der Emscher hohe Wasserstände verzeichnet, eine Überschwemmungsgefahr besteht aber nicht. An der Essener Straße in Bottrop wurden am Dienstagvormittag 4,82 Meter bei einem Durchfluss von 115,7 Kubikmeter pro Sekunde verzeichnet. Zum Vergleich: Der normale Wasserstand an dieser Stelle liegt bei 1,75 Metern, ein mittleres Hochwasser bei 5,13 Meter. An der Konrad-Adenauer-Straße in Dinslaken wurden am Dienstagvormittag 5,03 Meter bei einem Durchfluss von 125,2 Kubikmeter pro Sekunde verzeichnet. Zur Einordnung: Ein einjährliches Hochwasserereignis an dieser Stelle würde bei 5,10 Meter liegen.

