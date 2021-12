Eine Oberhausener Praxis impft sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag – ab 12 Uhr.

Corona-Pandemie Oberhausener Rheumaarzt impft sogar am zweiten Weihnachtstag

Oberhausen. Im Kampf gegen die Omikron-Variante hat sich eine Oberhausener Praxis entschieden, einen Weihnachtstag für die Impfaktion zu opfern.

Seit Mai 2021 macht die Oberhausener Rheumapraxis von Dr. med. Ertan Saracbasi-Zender an den Impfaktionen der Praxen gegen das gefährliche Coronavirus mit – seit Oktober besonders intensiv. Schließlich war Saracbasi-Zender auch einer der Leitenden Ärzte im zentralen Oberhausener Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle.

Jetzt hat sich das Sterkrader Praxisteam dafür entschieden, die Weihnachtsfeiern mit ihren Familien zu verkürzen und einen Weihnachtstag zu opfern. Denn die Praxis impft am zweiten Weihnachtstag von 12 bis 17 Uhr alle Impflinge ohne Vorab-Termin.

Notfalls impft die Praxis bis in den Abend hinein

„Die Impfzentren haben über Weihnachten zu, deshalb haben wir uns entschlossen, wegen Omikron am zweiten Weihnachtsfeiertag zu arbeiten“, sagt Dr. Saracbasi-Zender. „Wir schicken niemanden weg, wir haben genügend Impfdosen, notfalls impfen wir auch noch in den Abend hinein.“ Geimpft werden Unter-30-Jährige mit Biontech, Über-30-Jährige in der Regel mit Moderna.

Die Praxis erledigt Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfungen nach den geltenden Stiko-Empfehlungen. Wie üblich sind Personalausweis und am besten auch der Impfausweis sowie die Einverständniserklärung, runterladbar von der Webseite des Robert-Koch-Instituts (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile), mitzubringen.

„Besonders herzlich eingeladen sind aber diejenigen, die sich bisher noch gar nicht haben impfen lassen“, meint der Mediziner. Er hofft auf 200 Impfungen an diesem einen Tag, er hat aber mit seinem Team bereits 300 Impfungen bei einer Sonderaktion in einer Kirche geschafft.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen