Oberhausener Rentner entdeckt den Schnitzer in sich

Oberhausen. Zackige Säge, dicker Klüpfel und ein Haufen Späne – der Oberhausener Marcel Arnold (82) findet in der Corona-Krise zur Schnitzerei zurück.

Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway sagte einmal: „Altersweisheit gibt es nicht. Wenn man altert, wird man nicht weise, nur vorsichtig.“ Der Oberhausener Rentner Marcel Arnold ist vorsichtig geworden, weil – siehe Forrest Gump – dumme Menschen leider Dummes tun.

Denn: Erst vor kurzem beschmutzte ein Vandale seine selbstgeschnitzte Eule mit Farbe, zündete die Holzfigur später sogar an – und zerstörte sie somit vollends. Die Eule stand bis dato auf dem Weg zwischen den Gärten in Arnolds Sterkrader Siedlung. Im Baumstumpf, wo sie einst mit großen Augen ruhte, klafft nun ein Loch. Seitdem sorgt Marcel Arnold vor.

Gartentor ist ab jetzt gut gesichert

Der 82-Jährige sichert seinen Garten jetzt mit einem dicken Vorhängeschloss. „Schade ist’s nur für die Kinder – die mochten die Figur“, sagt Marcel Arnold. Seit Beginn der Corona-Krise schnitzt er Skulpturen aus heimischen Hölzern wie der Kleingärtner-Konifere; die er selbst fällte. Doch wieso das manchen Kunstfeind derart stört, bleibt ihm ein Rätsel – zumal der Rentner bei seinem Hobby Rücksicht nimmt.

Mit Hingabe holte Marcel Arnold all die kleinen Saugnäpfe aus jedem Krakenarm seiner Holzskulptur. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Sonntags klopp‘ ich nicht“, sagt Marcel Arnold und holt zum nächsten Schlag aus. Der Schwung mit dem Klüpfel müsse wenig präzise sein, erklärt er. Der selbstgebaute Holzhammer sei ohnehin groß genug, um das Hohleisen zu treffen, mit dem er ein neues Seepferdchen aus der Konifere schält.

Apropos: Das Seepferdchen ist bei weitem kein maritimer Einzelgänger – im Garten tummeln sich bereits ein Oktopus und mehrere Delfine; weil Marcel Arnold echte „Seebeine“ hat.

Der alte Mann und das Meer

Als Küchenjunge an Bord eines Tankers kreuzte er einst auch durch die Karibik. „Wenn ich dort aus dem Bullauge geschaut habe, konnte ich die Delfine springen sehen – das vergisst du nie“, so schwärmt er heute noch vom Leben auf hoher See. Seine andere Leidenschaft zur Schnitzerei nahm hingegen nicht auf, sondern neben dem Wasser ihren Anfang.

Manchmal treibt Marcel Arnold seine Schnitzkunst auch bunt und humorvoll – wie bei der Borsten-Frisur dieses punkigen Fans. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„In den 1960ern war ich mit einem befreundeten Steinmetz auf einem Campingplatz am Bodensee und hab‘ da den ersten Hai geschnitzt.“ Sein Freund bescheinigt ihm zwar ein besonderes Talent und gibt ihm fortan Tipps; Geld verdient Marcel Arnold damit aber nie – bis 1993 arbeitet er für MAN.

Vier Tage schnitzt Marcel Arnold für einen Delfin

Wenn Marcel Arnold jetzt Linde, Birke oder Konifere zu Leibe rückt, „verfliegt die Zeit wie im Flug.“ Vier volle Tage benötigt er für einen Delfin, der einen Meter lang ist. Marcel Arnold will mit den Skulpturen jedoch kein Geld verdienen. Wer unbedingt eine Figur haben möchte, könne sie leihen.

Sammler hat 2020 die letzte Pfandflasche abgegeben Über ein Jahrzehnt sammelte Marcel Arnold bei Spielen von RWO, aber auch bei Rot-Weiß-Essen und Schalke 04 vor den Stadien tausende Pfandflaschen . Viele Fußballfans kannten ihn und brachten jahrelang tütenweise Pfandflaschen aus den Bussen mit. Doch seit der Corona-Krise und dem Zuschauerverbot im Profifußball ist das vorbei. „Ich denke, ich habe über die Jahre genug gesammelt,“ sagt Marcel Arnold. Am Ende habe er sicher einen fünfstelligen Betrag zusammengesucht und spendete alles an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger . Wer ebenfalls spenden will, sollte online spenden.seenotretter.de besuchen.

Als Kunst betrachtet er seine Arbeiten sowieso kaum. Marcel Arnold sieht sich eher als Bastler. „Mir ist vollkommen egal, woraus das Material ist – für mich ist das Machen selbst die Erfüllung.“