Höhere Löhne für Beschäftigte im öffentlichen Dienst – das findet auch die Linke Liste im Oberhausener Rat gerechtfertigt und hatte deshalb einen Antrag gestellt: Das Stadtparlament solle den kommunalen Arbeitgeberverband und den Städtetag dazu auffordern, Verdi bei den aktuellen Tarifverhandlungen zu unterstützen. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert für ihre Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro pro Monat mehr. Mehrheitlich lehnten die Mitglieder des alten Rates – der neue konstituiert sich erst am 2. November – den Antrag in der Sondersitzung in dieser Woche ab.

Helden der Pandemie

Dabei hatte Yusuf Karacelik emotional für die Unterstützung geworben. „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind unsere Helden und Heldinnen“, sagte der Linken-Politiker. Sie leisteten unersetzliche Arbeit, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, vielfach unter enormen persönlichen Gesundheitsrisiken. „Beifall und Anerkennung bezahlt aber nicht die Miete“, sagte Karacelik in Anspielung auf öffentliche Dankesreden und den Applaus vom Balkon herunter. „Klatschen reicht nicht“, lautete denn auch das Motto des Linken-Antrags. „Lassen Sie uns über weltanschauliche Grenzen hinweg etwas Gutes tun und ein Signal von Oberhausen aus senden“, so Karacelik.

Tarifautonomie ist hohes Gut

Dem wollte sich der Rat mehrheitlich nicht anschließen. „Die Tarifautonomie ist in diesem Land ein hohes Gut“, sagte SPD-Fraktionschefin Sonja Bongers. Diese beinhaltet das grundgesetzlich geschützte Recht, dass die Tarifpartner eigenständig Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen aushandeln, ohne dass die Politik sich einmischt. „Die Zuständigkeit liegt nicht in diesem Gremium“, sagte auch Simone-Tatjana Stehr, Chefin der CDU-Fraktion im Oberhausener Rat. SPD-Frau Bongers ergänzte: „Wir tun uns nicht mit dem Inhalt des Antrags schwer, sondern mit der Nicht-Zuständigkeit.“ Andreas Blanke (Grüne) hob allerdings den auffordernden Charakter im Sinne einer Resolution hervor, weshalb die Grünen-Fraktion dem Antrag zustimmte. Die SPD enthielt sich bei der Abstimmung, CDU und BOB lehnten ab.

„Die Aufgabe der Kommunalpolitik, eine Vorbildfunktion einzunehmen und im Sinne der Beschäftigten abzustimmen, wurde im Rat nicht wahrgenommen“, bewertete die Linke Liste das Abstimmungsergebnis.