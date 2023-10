Oberhausener Radstation im Hauptbahnhof sucht Spendenräder

In der Fahrradstation am Hauptbahnhof Oberhausener werden Fahrräder günstig repariert oder zur Weiterverarbeitung angenommen – als Spendenrad (hier Archivbild aus dem Jahr 2015 mit Volker Neuwirth).

Oberhausen. Wer in diesen Herbsttagen seinen Keller oder seine Garage ausmistet, kann das alte Fahrrad einfach abgeben – für einen guten Zweck.

Die Radstation im Oberhausener Hauptbahnhof, die vom Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation (ZAQ) betrieben wird, holt jetzt im Stadtgebiet alte Fahrräder ab, die der jeweilige Besitzer nicht mehr benötigt.

Mit Hilfe der gespendeten Räder werden arbeitslose Menschen qualifiziert, die in der Radstation beschäftigt sind. Unter Anleitung erfahrener Fachkräfte erlernen sie die Fahrrad-Reparatur und arbeiten so manches Rad fahrtüchtig auf. so dass es wieder gut und sicher benutzt werden kann.

Die Spendenräder können von der Radstation innerhalb Oberhausens abgeholt werden. „Ein Anruf unter 0208-855174 genügt“, versprechen die Organisatoren. Die Öffnungszeiten der Radstation sind werktags von 7 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr.

