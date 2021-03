Oberhausener Polizist entdeckt Fälscher bei Routinekontrolle

Oberhausen. Ein Oberhausener Polizist bemerkt einen verdächtigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellt sich heraus: Der Beamte hatte den richtigen Riecher.

Einen Autofahrer mit gefälschten Fahrzeugpapieren hat ein Oberhausener Bezirkspolizist am Montag erwischt. Der Fahrer des Peugeot mit roten Händlerkennzeichen war dem Beamten an der Linsingenstraße nahe der Innenstadt aufgefallen. Der Polizist folgte dem Auto und hielt den Fahrer an der Blumenthalstraße an. Das „Geständnis“ des 51-Jährigen folgte prompt.

Er habe vergessen, das Fahrzeug ordnungsgemäß in das dafür vorgesehene rote Fahrzeugscheinheft einzutragen, gab der Mann zu. Er händigte dem Polizisten ein Dokument aus, das der Bezirksbeamte allerdings rechts schnell als Fälschung identifizierte.

Bei einer genauen Recherche stellte sich heraus, dass die originalen, von der Verkehrsbehörde ausgegebenen Händlerkennzeichen mitsamt dazugehörigem Fahrzeugscheinheft im Betrieb der tatsächlich berechtigten Firma lagen. Der Mann, der bereits wegen ähnlicher Vorfälle polizeibekannt ist, war der Fälschung somit überführt.