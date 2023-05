Oberhausener Polizei-Spezialtruppe spürt Taschendiebe auf

Oberhausen. Die Oberhausener Polizei setzt bei der Bekämpfung von Taschendiebstahl auf eine Einsatztruppe. Am Montag landete die Gruppe einen Erfolg.

Die Oberhausener Polizei setzt bei der Bekämpfung von Taschendiebstahl auch auf eine spezielle Einsatztruppe. Am Montag landete die Gruppe auf der Marktstraße in der Innenstadt einen Erfolg. Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Am Vormittag erhielt die Polizei von einem aufmerksamen Passanten einen Hinweis. Ihm waren drei Tatverdächtige aufgefallen, die immer wieder älteren Menschen verdächtig nahe gekommen seien. Die Fahnder entdeckten auf der Markstraße zwei Männer (zwanzig und 36 Jahre alt) sowie eine 21 Jahre alte Frau, die sich tatsächlich auffällig verhielten.

Tatverdächtige verbringen Nacht in Polizeigewahrsam

Noch aus der Entfernung wurden die Fahnder Zeugen, als der 36-Jährige versuchte, einem Senior in seine Jacke zu greifen, was aber misslang, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Wenig später machte sich der Mann auf der Havensteinstraße an der Handtasche einer 67-Jährigen zu schaffen. Die Polizisten beobachteten, wie der Täter die Geldbörse der Frau stahl und dann sofort mit seinem Komplizen in Richtung Wörthstraße flüchtete. Ein Fahnder kümmerte sich um die Bestohlene, während seine Kolleginnen und Kollegen die Tätergruppe verfolgten. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen die Tatverdächtigen fest.

Die drei Festgenommenen verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Auch weil sie in Deutschland nicht gemeldet sind, werden sie an diesem Mittwoch wohl einen Termin bei einem Haftrichter bekommen, ist die Polizei überzeugt.

