Oberhausener Polizei schreitet gegen Fußball-Rabauken ein

Polizeieinsatz in Sterkrade: Mehrere Streifenwagen stehen vor einer Gaststätte in der Innenstadt des Oberhausener Stadtbezirks.

Oberhausen Wer sich für Fußball begeistert, möchte ein faszinierendes Spiel im Stadion sehen. In Sterkrade reichte das einigen „Fans“ am Samstag nicht.

Ganz Sterkrade bereitet sich auf einen friedlichen ersten Advent mit Adventsmarkt und Lichterfest vor, doch friedliche Absichten hatten einige Besucherinnen und Besucher des Stadtbezirks am Samstagmittag nicht im Sinn.

Eine größere Flotte an Polizeiautos und eine Menge Polizisten mussten anrücken, weil sich Fußballbegeisterte von Rot-Weiß Oberhausen mit sehr dunkel gekleideten „Fans“ vom VfB Lübeck eine Schlägerei am Sterkrader Bahnhof lieferten. Kurios: Oberhausen spielte an diesem Samstag, 2. Dezember, gar nicht gegen Lübeck, sondern gegen SC Wiedenbrück im eigenen Stadion. Die Lübecker mussten nach Duisburg anreisen, um gegen den MSV anzutreten. „Ob sich die Lübecker mit den Oberhausenern zu einer Schlägerei in Sterkrade verabredet hatten oder ob das eine Zufallsbegegnung war, ist nun Gegenstand unserer Ermittlungen“, sagte eine Oberhausener Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion.

Als die Polizei eintraf, flüchteten einige ziemlich dunkel gekleidete Fußball-Rabauken auf die Bahnhofstraße - Passanten setzten verständlicherweise verwunderte Blicke auf. „Was ist da nur in unserem Sterkrade los?“, fragte sich so mancher auf Facebook, ohne eine Antwort geben zu können. Die Polizei trennte jedenfalls nach eigenem Bekunden die beiden Gruppen, nahmen eine Anzeige gegen Dutzende Fans auf, deren Personalien erfasst wurden. Anschließend geleitete eine Polizeitruppe die Lübecker noch bis zum Bahnhof zurück, so dass diese ohne weitere Vorfälle die Reise nach Duisburg fortsetzen konnten.

Zum Glück gab es durch die Schlägerei nach Auskunft der Polizei keine Verletzten - und es blieb in Oberhausen friedlich. Der Sterkrader Adventsmarkt war von der Rauferei der Fans nicht weiter berührt. Und die Fußballspiele? Der körperliche Einsatz der Lübecker hat dem Verein nicht geholfen, der VfB Lübeck verlor in Duisburg mit 0:1. Und RWO kassierte in der Nachspielzeit auch noch den Ausgleich - und musste gegen den SC Wiedenbrück mit 2:2 ein Unentschieden hinnehmen.

