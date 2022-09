Oberhausener Olga-Park wird aufgehübscht – das ist geplant

Oberhausen. Knapp 650.000 Euro an Fördermitteln sollen den Olga-Park in Oberhausen-Osterfeld aufwerten. Auf welche Neuerungen sich Besucher freuen können.

Kinder planschen zwischen frisch gepflanzten Bäumen auf einem erneuerten Wasserspielplatz, daneben toben sich sportbegeisterte Oberhausener auf dem brandneuen Basketballfeld und einer Krafttrainings-Anlage aus: Auf diese und viele weitere Neuerungen können sich Besucher des Olga-Parks nach Angaben der Stadt Oberhausen ab Anfang des Jahres 2023 freuen.

Knapp 650.000 Euro an Fördermitteln wurden für die umfangreichen Maßnahmen, mit denen der Park in Oberhausen-Osterfeld in den kommenden Monaten aufgehübscht werden soll, von der Bezirksregierung Düsseldorf zur Verfügung gestellt. Bereits Ende 2021 erhielt die Stadt Oberhausen die Bewilligung. In der letzten Septemberwoche startet nun die Umsetzung vor Ort.

Neu: Grünes Klassenzimmer und ein erweiterter Sportbereich

Neben einer Erneuerung des Bereiches um den Wasserspielplatz ist der Bau eines Grünen Klassenzimmers geplant, zudem wird der Sportbereich des Parks unter anderem durch das neue Basketballfeld erweitert. Auf einer „Calisthenics-Anlage“ können Besucher an der frischen Luft ihre Muskelkraft an verschiedenen Turnstangen testen, drum herum werden neue Bäume im Park gepflanzt.

Martin Berger, Pressesprecher der Stadt Oberhausen, weist darauf hin, dass aufgrund der Umbaumaßnahmen bis Ende des Jahres mit Einschränkungen bei der Nutzung des Parks zu rechnen ist. Er führt aus: „Dies betrifft vor allem den Bereich des Wasserspielplatzes im Süden, den Sportbereich mit den angrenzenden Mustergärten im Osten sowie den nördlichen Bereich oberhalb der Fußballtore.“ Ab Anfang 2023 soll der Park Besuchern dann wieder deutlich aufgewertet und in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

