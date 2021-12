Oberhausener Oberbürgermeister für strengere Corona-Regeln

Oberhausen. Angesichts der schnell ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus’ hält Oberbürgermeister Daniel Schranz strengere Kontakt-Regeln für nötig.

Der Oberhausener Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) unterstützt die Absicht des Bundes und der Länder, die Corona-Schutzregeln nach Weihnachten nochmals deutlich strenger zu fassen, weil die Omikron-Mutation so viel ansteckender ist als die vorangegangenen Varianten. Deshalb müssten die Kontakte stärker reduziert werden.

„Mit Blick auf die drohende fünfte Welle der Pandemie tun wir gut daran, die Regeln noch einmal nachzuschärfen. Damit sollen möglichst viele Menschen vor einer Infektion und deren Folgen bewahrt werden. Zudem soll alles dafür getan werden, unser Gesundheitssystem und die Frauen und Männer, die sich im Krankheitsfall um uns kümmern, nicht zu überlasten“, sagt das Stadtoberhaupt in seinem an Heiligabend ab 14 Uhr auf Facebook verbreiteten Video-Weihnachtsgruß.

Schranz appellierte an die Solidarität und den Gemeinschaftsgeist der Stadtgesellschaft. „Was die nächste Zeit bringt, wissen wir nicht genau. Und dennoch bin ich mir sicher: Wir werden auch das noch durchstehen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns umeinander kümmern.“

Gemeinschaftsgeist beim Impf-Aktionstag

Als Beispiel für die Kraft der Gemeinsamkeit nennt Schranz die große Impfaktion „Ärmel hochkrempeln – Oberhausen gegen Corona“ in der Köpi-Arena am 4. Adventssonntag. Dort hatten sich fast 3900 Menschen impfen lassen, 200 Oberhausenerinnen und Oberhausener haben mitgeholfen, diesen Aktionstag zu verwirklichen. „Wir brauchen die Hoffnung nicht zu verlieren, selbst wenn die Zukunft in der Pandemie unsicher erscheint. Dass unsere Stadt in Krisen immer wieder große Widerstandskraft beweist, dass wir in schwierigen Zeiten solidarisch sind: Das zeichnet uns aus!“

