Oberhausener Musiker: Song über Corona dient als Lichtblick

Oberhausen Die Corona-Krise zwingt Musiker oft zum isolierten Arbeiten. Kreative aus Oberhausen haben daraus einen Song gemacht - der Zuversicht verbreitet.

Musiker sind häufig nicht im stillen Kämmerlein kreativ, sondern im Beisein von Gleichgesinnten. Der Oberhausener Musikstudent Lars Gajda hat über die ungewohnte Einsamkeit und Isolation durch die Corona-Krise, und wie Menschen mit der besonderen Situation umgehen, einen Song geschrieben. „Es geht darum, dass Musiker nicht mehr gemeinsam musizieren dürfen und somit ein großer Bestandteil ihres sozialen, wie beruflichen Lebens wegbricht.“

Der 20-Jährige hat dafür befreundete Musikstudenten und hiesige Musiker eingebunden. „Wir haben uns E-Mails mit Audiospuren hin und her geschickt, telefoniert, gezoomt und geschrieben.“

Am Sonntag, 7. März, soll „Bits of our Hearts“ bereits erscheinen. Der Song wird bei Spotify, Apple Music und weiteren Streamingdiensten kostenfrei zu hören sein. Gajda: „Der Titel steht für die Orte, die Menschen, die Situationen, die einen Platz in unserem Herzen einnehmen und die wir womöglich alle gerade vermissen. Das Lied ist sehr fröhlich und hoffnungsvoll!“