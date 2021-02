Oberhausener Mieter geschockt: Nach Brand kommen Einbrecher

Am 11. Februar hat es im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Baustraße in Osterfeld gebrannt. Die Wohnungen waren danach unbewohnbar.

Oberhausen. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen müssen wegen eines Feuers ihre Wohnungen verlassen. Einbrecher nutzen das schamlos aus.

Diese Skrupellosigkeit schockt selbst die erfahrenen Ermittler der Oberhausener Polizei: Am Donnerstag vergangener Woche (11. Februar) haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch einen Dachstuhlbrand im wahrsten Sinne das Dach über dem Kopf verloren. Und noch in derselben Nacht nutzen Kriminelle das Not der Bewohner aus und brechen in die leerstehenden Wohnungen ein. Wegen des Feuers waren diese nicht bewohnbar, die Mieter waren anderweitig untergekommen.

Insgesamt sechs der sieben Wohnungen sind betroffen. In der Nacht zu Freitag hörten Zeugen verdächtige Geräusche aus dem Gebäude. Offenbar hatten die Täter die Wohnungstüren mit brachialer Gewalt geöffnet, um anschließend die verlassenen Wohnungen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Oberhausener Polizei ist fassungslos. „An einen ähnlichen Fall kann sich keiner erinnern“, heißt es im Polizeibericht.

Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, um den dreisten Tätern auf die Spur zu kommen. Wer am Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustraße gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise an 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.