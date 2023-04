Oberhausener Linke klagen: Schüler warten Monate auf Bafög

Oberhausen. Berufsschülerinnen und Schüler können eine finanzielle Unterstützung beantragen. Doch die Bearbeitung läuft schleppend, sagt die Linke Liste.

In einer Kleinen Anfrage will die Linke Liste Oberhausen wissen, ob es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Bafög-Anträgen kommt. Während Studierende ihre Anträge für die finanzielle Unterstützung bei den Unis einreichen können, ist beispielsweise für Berufsschülerinnen und - schüler das städtische Amt für Ausbildungsförderung zuständig. Nach Kenntnissen der Linkspartei kommt das Oberhausener Bafög-Amt aber nicht mit der Bearbeitung der Anträge hinterher.

Betroffene müssten monatelang auf die Bearbeitung warten, teilt die Linke Liste auf Nachfrage mit. So gebe es Anträge aus dem Monat Oktober 2022, die immer noch nicht erledigt seien.

Linke Liste vermutet personelle Probleme

Die Ratsfraktion vermutet, dass dies an der personellen Ausstattung des Bereichs liegt. Konkret: Fällt eine Kraft aus, bleibt die Arbeit liegen. Deshalb will die Linke Liste von der Stadtverwaltung wissen, wie viele Bafög-Anträge im Jahr 2022 gestellt wurden und wie viele noch nicht bearbeitet wurden.

Besonders problematisch aus Sicht der Linken: Die Anträge werden auch von älteren Schülerinnen und Schülern eingereicht, die nicht mehr zu Hause wohnen und an einem Berufskolleg eine Ausbildung machen. Sie sind auf das Geld angewiesen, um ihre Existenz zu sichern.

Für den Fall, dass die Bearbeitung länger als sechs Wochen dauert, haben Antragssteller ein Recht auf Abschlagszahlungen. Das ist per Gesetz festgelegt. Allerdings bleiben angeblich in Oberhausen diese Zahlungen aus. Die Linke will wissen, in wie vielen Fällen die Stadt dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist und aus welchen Gründen dies passiert. Die Linke fragt deshalb auch danach, was die Stadt in Härtefällen unternimmt, um zum Beispiel Obdachlosigkeit zu vermeiden.

