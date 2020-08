Oberhausener Linke: Edeka-Zentrallager ist eine Mogelpackung

Die Oberhausener Linke Liste hält das neue Edeka-Logistikzentrum auf dem riesigen Gewerbeareal an der Waldteichstraße in Oberhausen-Sterkrade für eine „ökologische Katastrophe“. Das Foto stammt aus dem August 2020.

Oberhausen. Während der Oberhausener Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) die Edeka-Investition überschwänglich lobt, halten die Linken davon wenig.

Die Oberhausener Linkspartei hält von dem Bau des 200 Millionen Euro teuren Edeka-Logistikzentrums mit zugesagten 1000 Arbeitsplätzen und dessen Anbindung mit einer neuen Straße wenig – und bezeichnet sie als „Mogelpackung und umweltpolitisches Desaster“.

Lion Rudi, Linken-Ratskandidat, abgesichert auf einem guten Listenplatz 4, weist darauf hin, dass die Linke Liste als einzige Fraktion im Rat gegen das Großprojekt gestimmt hatte. Er wirft Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) Schönfärberei vor, der im Wahlkampf die Baustelle auf dem Gewerbegebiet an der Waldteichstraße in Sterkrade besucht und die Edeka-Investition gelobt hatte. „Es ist bemerkenswert, wie sehr der Bau des Edeka-Zentrallagers in Oberhausen durch die neoliberalen Fraktionen gefeiert wird. Dabei ist und bleibt dieses Projekt eine ökologische Katastrophe.“

Zum einen werde wertvoller Lebensraum für viele Tiere auf dem Brachgelände vernichtet, zum anderen würden nur rund die Hälfte der Arbeitsplätze an dem Edeka-Standort an der Waldteichstraße neu geschaffen. Die anderen würden lediglich vom alten Lager in Moers nach Oberhausen verlagert.

Keine Solaranlagen, keine Bepflanzung auf dem Edeka-Dach

Bedauerlich ist nach Ansicht der Linken auch, dass auf dem Dach weder Solaranlagen noch Grünflächen platziert wurden. „Wenn Edeka sagt, dies sei wirtschaftlich nicht darstellbar, bedeutet dies nichts anderes, als dass Baukosten zu Lasten unserer Umwelt eingespart werden. In Zeiten einer sich verschärfenden Klimakrise ist dies unverantwortlich“, meint Lion Rudi, der aktiv auch die Bewegung „Fridays for Future“ unterstützt. Zudem sei es von Edeka nicht fortschrittlich, täglich tausend Laster durch Oberhausen zu schicken – notwendig sei einer Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.