Oberhausener Künstler freuen sich über großes Interesse

„Wow – Made in OB“ hieß vor zwei Jahren die letzte Gruppenausstellung vom Arbeitskreis Oberhausener Künstler in der Ludwiggalerie, hier mit Collagen des Duos „Kellbassas Panoptikum“.

Oberhausen. Über 75 Kreative hatten sich für die Ausstellung „von hier“ beworben. Eine stattliche Auslese zeigt sich im Herbst in der Ludwiggalerie.

Kurz, knapp, reviertypisch: „von hier“. Unter diesem Titel plant der Arbeitskreis Oberhausener Künstler (kurz AOK) für den Herbst erneut eine Ausstellung im Kleinen Schloss der Ludwiggalerie. Über 75 Kreative hatten sich beworben; die Jury hat schließlich 46 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die nunmehr im Oktober ihre Arbeiten präsentieren.

Zu sehen ist dann ein breites Spektrum künstlerischen Schaffens: mit Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Installationen, Skulpturen und Objektarbeiten. Die 28 Künstlerinnen und 18 Künstler stammen überwiegend aus Oberhausen, aber auch die angrenzenden Städte sind vertreten. Der Titel „von hier“ zeigt bereits den künstlerischen Bezug zur Region. Tatsächlich thematisieren zahlreiche Arbeiten das Revier.

2019 öffneten zuletzt Ateliers für die „Kunstlicht“-Nacht, hier mit Ingrid Gerlach (li.) und ihren Werken. Am 18. November ist es nach vier Jahren wieder soweit. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Alle ausgewählten Werke sind in den beiden letzten Jahren entstanden, dies war Voraussetzung für die Bewerbung. Die in der Panoramagalerie ausstellenden Kreativen bieten bis zum Beginn des kommenden Jahres auch ein begleitendes Programm mit Führungen und Workshops an.

Ateliers öffnen wieder für „Kunstlicht“-Nacht

Die Eröffnung der Schau „von hier“ ist geplant für Sonntag, 22. Oktober (voraussichtlich um 11 Uhr). Die Arbeiten bleiben dann bis zum 21. Januar 2024 im Kleinen Schloss der Ludwiggalerie zu sehen. „Nachdem die Ausstellung „Wow – Made in OB“ 2021 noch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie verlief“, “, so Wolfgang Kleinöder vom AOK-Sprecherteam, „freuen wir uns, dass jetzt wieder alles entspannt ablaufen kann.“ Deshalb wird es in diesem Jahr auch wieder die „Kunstlicht“-Nacht der offenen Ateliers geben – und zwar am Samstag, 18. November.

