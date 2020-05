Oberhausener Krankenhaus EKO erlaubt wieder Patientenbesuche

Oberhausen. Das Evangelische Krankenhaus Oberhausen führt wieder feste Besuchszeiten für seine Patienten ein. Für Besucher gilt Masken- und Abstandspflicht.

Patienten dürfen im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) ab dem heutigen Donnerstag, 14. Mai 2020, wieder besucht werden – allerdings müssen besondere Schutzmaßnahmen und Regelungen eingehalten werden, die sich nach den Vorgaben des NRW-Gesundheitsministeriums richten. Das teilte das Krankenhaus mit Sitz an der Virchowstraße mit.

Am EKO gibt es nun wieder feste Besuchszeiten von 14 bis 17 Uhr. Erlaubt ist ein Besucher pro Patient pro Tag für höchstens 30 Minuten. In jedem Zimmer, auch in Mehrbettzimmern, darf sich maximal ein Besucher aufhalten. Grundsätzlich dürften nur Patienten Besuch empfangen, die voraussichtlich länger als drei Tage im Krankenhaus liegen. Ausgenommen davon seien Palliativpatienten und Kinder. Bei der Geburt von Kindern gilt am EKO derzeit folgende Regel: Die werdende Mutter darf von einer vertrauten Person begleitet werden. Auch Familienzimmer seien möglich.

Besucher müssen Maske tragen und Abstand halten

Auf den Intensivstationen sind gemäß der nun geltenden Vorgaben Besuche nur nach vorheriger Absprache mit dem Stationsarzt möglich. Patienten, die auf den Isolierstationen liegen, dürften hingegen keine Besuche bekommen. Ausnahmen gelten für Palliativpatienten.

Alle Besucher des EKO müssen vor Ort strenge Schutzmaßnahmen beachten: Sie müssen eine Schutzmaske ohne Ventil tragen und die Abstandsregelung einhalten: Es gilt 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen, auch im Patientenzimmer. Besucher müssen sich außerdem an der Information im Eingangsbereich registrieren. Dort erhalten sie gegen Abgabe eines Pfands, zum Beispiel den Ausweis, eine Besucherkarte. Beim Betreten und Verlassen des Krankenhauses besteht die Pflicht zur Handdesinfektion.

Eine Übersicht alle Regelungen und Maßnahmen ist auf www.eko.de zu finden.