Gesundheit Oberhausener Klinik bietet Hilfe für Rückkehr in den Beruf

Oberhausen. Das Ameos Reha-Zentrum in Oberhausen bietet Therapien zum Wiedereinstieg in den Beruf an. Ein Parcours soll verschiedene Situationen nachstellen.

Das Ameos Reha-Zentrum Oberhausen hat als besondere Therapiemaßnahme für den Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer orthopädischen Erkrankung die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) in ihr Angebot aufgenommen.

Das Therapieprogramm richtet sich an arbeitsfähige Menschen, die nach einem orthopädischen Eingriff, beispielsweise einer Fraktur oder einem Gelenkersatz, wieder fit für den Beruf gemacht werden müssen. „Die Überwindung einer Erkrankung ist nicht immer nur am medizinischen Erfolg zu messen, auch die Rückkehr in den Berufsalltag kann plötzlich zur Hürde werden – physisch und auch psychisch“, sagt Michael Stanislowski, Betriebsleiter des Reha-Zentrums.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.<<<

Ein Team aus Ärzten, Psychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Sozialarbeitern entwirft gemeinsam mit dem Patienten ein individuelles Rehabilitationsprogramm. Es werden somit spezielle Bedürfnisse und Voraussetzungen für die berufliche Tätigkeit berücksichtigt. Im Reha-Zentrum können Patienten mit Hilfe zahlreicher Therapiegeräte unterschiedliche berufsbezogene Tätigkeiten simulieren und trainieren.

Verschiedene Übungen sollen die Patienten auf den Berufsalltag vorbereiten

Die Tätigkeiten eines Handwerkers erfordern natürlich andere Fertigkeiten als die einer Bürokraft. So stehen den Teilnehmenden beispielsweise ein PC-Arbeitsplatz zum Training bei Haltungsproblemen, oder eine Schraubsimulation für Fingerfertigkeiten und Kräftigung der Arm- und Schultermuskulatur zur Verfügung. Auch für die Stärkung der Beinmuskulatur oder des Lendenwirbelbereichs, der vor allem in Pflegeberufen stark beansprucht wird, kann ein auf die individuellen Übungen ausgerichteter Parcours aufgebaut werden.

Die Vorbereitung auf den Arbeitsalltag umfasst neben der gezielten Stärkung der körperlichen Leistungsfähigkeit auch eine psychologische Beratung zum Umgang mit Stress oder die Unterstützung bei einer möglichen beruflichen Umorientierung.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.