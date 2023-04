Oberhausener Kirchengemeinde kümmert sich um die Klimakrise

Oberhausen. Die Sophien-Gemeinde in Oberhausen hat ein pralles Veranstaltungspaket geschnürt. Eine Themenwoche dreht sich um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es die neue Evangelische Sophien-Kirchengemeinde in Alt-Oberhausen. Nun setzt sie mit einer ersten großen Veranstaltungsreihe ein Zeichen: Unter dem Titel „Schöpfung bewahren“ startet die Sophien-Gemeinde vom Sonntag, 23. April bis Sonntag, 30. April eine Themenwoche zu Klimawandel und Nachhaltigkeit. Das Thema soll dabei aus politischer, geistlicher, künstlerischer und ökologischer Perspektive beleuchtet werden.

Gottesdienst mit biblischen Schöpfungsberichten

Welchen Beitrag kann man konkret leisten, um die Schöpfung zu bewahren und sich in den Kreislauf des Lebens einzufügen? Im Laufe der Projektwoche geht die Sophien-Gemeinde dieser Frage mit Gottesdiensten, Aktionen und Veranstaltungen nach. Den Auftakt bildet ein Gottesdienst in der Christuskirche an der Nohlstraße am Sonntag, 23. April, um 10 Uhr. Mit dem Theater Oberhausen werden zwei Schöpfungsberichte der Bibel gegeneinander gehalten und mit Auszügen aus Bühnenwerken kombiniert. Zum Ausklang folgt ein selbst gekochter Imbiss, bei dem sich alle Ideen für eine umweltbewusstere Gemeinde austauschen können. Zudem bietet ein Büchertisch der Buchhandlung Laufen literarische Köstlichkeiten.

Theologisch nähert sich der Bibelgesprächskreis an Montag, 24. April, um 18 Uhr im Gemeindezentrum Bermensfeld den Schöpfungstheologien; auch der regelmäßige Filmnachmittag (Mittwoch, 26. April, 17 Uhr, Gemeindezentrum Bermensfeld) widmet sich diesmal der Bewahrung der Schöpfung.

„Politisches Nachtgebet extra“ – mit Diskussion und Michael-Jackson-Song

Am Donnerstag, 27. April, findet um 19 Uhr in der Christuskirche ein „Politisches Nachtgebet extra“ mit dem Thema „Mein Essen - Unser Klima?“ statt, eine Mischung aus Podiumsdiskussion und Gottesdienst. Neben der Diskussion gibt es musikalische Beiträge wie Michael Jacksons „Earth Song“, vorgetragen vom Fun Vocal Chor. Am Freitag, 28. April, um 19 Uhr gastiert der Pianist und Songwriter Jan Simowitsch in der Christuskirche mit einem Benefizkonzert für ein Umweltprojekt.

Kreiskantor Danny Neumann leitet die Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Zum Abschluss erklingt am Sonntag, 30. April, in einem großen Konzert das berühmte Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn: Es musiziert die Ev. Singgemeinde mit Projektsängerinnen und -sängern, dem Sinfonieorchester Ruhr sowie Katharina Leyhe (Sopran), Fabian Strotmann (Tenor) und Gregor Finke (Bass). Die Leitung hat Kreiskantor Danny Neumann. Der Eintritt zum Konzert um 18 Uhr in der Christuskirche ist frei.

Kindergärten und Seniorenkreise machen bei der Themenwoche mit

Während der Themenwoche bringen sich viele Gemeindegruppen und Klassen der benachbarten Schulen mit eigenen Beiträgen ein. So beschäftigen sich die Gruppenstunden zum Beispiel kindgerecht mit Beiträgen zum Klimaschutz.

Ein ausführliches Programm findet sich auf der Homepage www.sophiengemeinde-oberhausen.de oder unter https://sophiengemeinde-oberhausen.de/event/15178691

