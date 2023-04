Oberhausener Kirche bietet speziellen Untermietern Quartier

Linda Trein vom Nabu überreicht vor der Kirche an der Kempkenstraße die eulenfreundlich Plakette an Tobias Szczepanski.

Oberhausen. Die Kirche an der Kempkenstraße hat sich in den letzten Jahren zum Kulturtreffpunkt entwickelt. Das Gotteshaus hat aber noch mehr zu bieten.

Die Kirche an der Kempkenstraße in Schmachtendorf ist jetzt als „eulenfreundliches Haus“ ausgezeichnet worden.

Dass Schleiereulen die Kirche in Stadtnorden als Quartier nutzen, ist bereits bei vergangenen Begehungen nachgewiesen worden. Künftig weist nun eine Plakette am Eingang auf den besonderen Untermieter hin, denn: Die denkmalgeschützte Kirche, um deren Erhalt und Nutzung sich seit 2018 der Verein „Kirche Schmachtendorf e.V.“ kümmert, erhielt jetzt aus den Händen von Linda Trein und Michael Tomec (beide Naturschutzbund Oberhausen) das „eulenfreundliche“ Prädikat.

Die Plakette verrät den Besucherinnen und Besuchern der Kirche: Hier sind Eulen willkommen! Die Nabu-Experten machten sich, begleitet von Vorstandsmitglied Tobias Szczepanski, nun auf in den Turm und den Dachstuhl des in den Jahren 1905/06 errichteten Schmachtendorfer Gotteshauses.

Nabu-Experte vermutet das Tier im Dachstuhl

So sieht das eulenfreundliche Qualitätssiegel genau aus. Foto: Verein Kirche Schmachtendorf / PM

Die scheuen Tiere sind in der Regel kaum aufzuspüren. Unklar ist deshalb, ob die Schleiereule sich lieber im Glockenturm oder eher im Dachgebälk aufhält. Nabu-Experte Michael Tomec vermutet sie eher im Dachstuhl. „Der Aufbau der Dachbalken in der Kirche erinnert an eine alte Scheune. In einer solchen, nicht weit von der Kirche entfernt, wurde in früheren Jahren ebenfalls eine Schleiereule nachgewiesen.“ Die Kempkensiedlung ist also ein Schleiereulengebiet.

Der Vorstand des Vereins Kirche Schmachtendorf freut sich über die Auszeichnung – und über den versteckten Bewohner. „Wir freuen uns, dass sich solche besonderen Tiere in unserem Baudenkmal wohl fühlen“, so Tobias Szczepanski. Künftig soll nun im Dachstuhl der Kirche ein Eulenkasten hängen, der der Schleiereule dann als Brut- und Niststätte dient. Nabu- und Vereinsvertreter sind sich einig: „Die Schleiereule verdient mehr Aufmerksamkeit.“

Da die Eulen sehr scheu sind, liegt leider kein entsprechendes Foto aus Schmachtendorf vor. Wer für Schleiereulen ein Quartier in Kirche, Scheune oder Schuppen schaffen möchte, kann Kontakt zum Nabu Oberhausen unter info@nabu-oberhausen.de aufnehmen.

