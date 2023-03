Oberhausener Kino im Manta-Fieber: Fan-Event mit Youtuber

Oberhausen. Derzeit läuft die Fortsetzung des Kultfilms „Manta, Manta“ in den Kinos. Das Cinestar am Centro Oberhausen hat sich ein Special einfallen lassen.

Die Meinungen über die Fortsetzung von „Manta, Manta“ gehen auseinander, der erste Film ist aber definitiv Kult. Im Cinestar Oberhausen läuft derzeit der „Zwote Teil“ von Til Schweiger. Das Kino am Centro ließ sich deshalb etwas besonders einfallen. Am Donnerstag und Freitag stand der Original-Manta aus dem Film vor der Tür.

Zum Fan-Event am Donnerstag kamen rund 250 Menschen. Mit dabei: Der Oldtimer-Experte Marco Degenhardt aus Dortmund und Youtuber „Turbo-Gockel“, der mit seiner Begleitung in ein passendes Outfit schlüpfte.

Die Automobilfans brachten ihre Fahrzeuge mit und stellten sie vor dem Kino auf. Am Freitagabend zeigt das Kino an der Promenade beide Teile hintereinander. Die Fortsetzung wird in den nächsten Tagen zu verschiedenen Zeiten ausgestrahlt. Mehr Infos gibt es auf www.cinestar.de.

Im Foyer des Kinos steht ebenfalls ein Manta für Selfies bereit. Das Modell hat das Degenhardt-Team „Halle 77“ zur Verfügung gestellt.

