Oberhausener Katholiken sammeln für Erdbebenopfer

Oberhausen. Mit einer Sonderkollekte am 4. und 5. März soll die Katastrophenhilfe von Caritas International in der Türkei und in Syrien unterstützt werden.

Die katholischen Gemeinden in Oberhausen unterstützen die Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei durch Kollekten in den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, 5. März, sowie am Vorabend, 4. März. Alle Einnahmen fließen an das weltweit tätige Not- und Katastrophenhilfswerk Caritas International, das in der Region im Einsatz ist.

Fast 50.000 Menschen sind durch die Beben oder die Folgen bereits gestorben. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind insgesamt über 23 Millionen Menschen in der Erdbebenregion von den Folgen der Naturkatastrophe betroffen. „Gerade in Syrien, wo durch die Auswirkungen des jahrelangen Bürgerkrieges schon vor dem Erdbeben rund 12 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen waren, benötigen jetzt Zehntausende weitere schnelle Unterstützung“, schreibt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder in einer Mitteilung. Die internationalen Hilfsleistungen seien beachtlich und Caritas international sei Teil dieser gewaltigen Anstrengungen, um die Menschen zu versorgen.

Spenden sind auch aufs Caritas-Konto möglich

Die Caritas ist in der Türkei und in Syrien mit sechs lokalen Partnerorganisationen mit hunderten Helferinnen und Helfern vor Ort im Einsatz. „Mit einer Spende können die Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste in Oberhausen die ganz konkrete Nothilfe von Caritas international unterstützen“, schreibt Kreuzfelder. Mit geschulten Teams helfe die Caritas und organisiere und verteile Lebensmittelpakete, Decken, Matratzen, Hygieneartikel, Milchpulver für Babys und vieles mehr.

Wer Caritas International direkt unterstützen möchte, findet auf www.caritas-international.de alle Informationen zur Erdbebenhilfe und einen direkten Link zur Online-Spende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen