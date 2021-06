Oberhausener Katholiken erklären sich mit Juden solidarisch

Oberhausen. Die Attacken auf Juden in Deutschland nehmen zu; Antisemitismus wird offen gezeigt. Oberhausener Katholiken setzen nun hier ein Zeichen.

Angesichts der jüngsten antisemitischen Äußerungen und Attacken auf Juden in Deutschland wollen die Oberhausener Katholiken ein Zeichen setzen: Die Katholische Stadtkirche sichert der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen die „geschwisterliche Solidarität der Katholikinnen und Katholiken in Oberhausen“ in einem offenen Brief zu.

Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng und Caritas-Direktor Michael Kreuzfelder trafen sich zudem mit Oberrabbiner David Geballe und Alexander Drehmann, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde, zu einem persönlichen Austausch. Der Besuch in der Synagoge in Duisburg ist geprägt von Sicherheitsmaßnahmen - hohe Zäune, Überwachungskameras und ein Pförtner, der schwere, elektrisch gesteuerte Türen öffnet. Der Ort strahlte für die Besucher eine seltsame Mischung aus Ruhe und Hochsicherheitstrakt aus. „Es ist immer wieder beklemmend, in ein Gotteshaus zu gehen, das so schwer bewacht werden muss“, schildert Thomas Gäng seinen persönlichen Eindruck.

Antisemitische Briefe ganz offen mit Name und Adresse

Oberrabbiner David Geballe stellt fest, dass sich die Art des Antisemitismus deutlich geändert hat. „Während früher Drohbriefe aus Zeitungsschnipseln verfasst wurden, kommen die Briefe heute ganz offen mit Name und Adresse.“ Da helfe es nur, mit Wissen und Bildung dagegen anzugehen. Es gebe zwar auch „importierten Antisemitismus“, doch das Hauptproblem sieht Geschäftsführer Alexander Drehmann persönlich in der „rechten Ecke“. Deshalb freue er sich über die Solidarität aller demokratischen Parteien.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass man auf jeden Fall weiter im Gespräch bleiben wolle, damit man mehr voneinander erfahren und so die Beziehung weiter vertiefen könne. Abschließend stellt Thomas Gäng fest: „Wir sind alle gefordert, an einer Welt zu arbeiten, in der die Menschen in Frieden leben und ihre Religion in Freiheit ausüben können. Eine Welt, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist.“

-----------------------------------------------------------------

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

….

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen