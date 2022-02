Oberhausen: Friedensdemo zieht Montagabend durch die Stadt

Die Oberhausener Jugendorganisationen der Parteien rufen zur gemeinsamen Demonstration für den Frieden in der Ukraine auf. Auch in anderen Städten wie hier abgebildet in Berlin kam es bereits zu Versammlungen.

Oberhausen. Heute ist ein Demonstrationszug vom Saporishja-Platz bis zum Friedensplatz geplant. Die Menschen versammeln sich in Solidarität mit der Ukraine.

An diesem Montagabend (28. Februar) ist eine Demonstration in Oberhausen für die Menschen in der Ukraine geplant. Um 18 Uhr soll diese mit einer Auftaktkundgebung auf dem Saporishja-Platz beginnen, anschließend ist ein Demonstrationszug mit Abschlusskundgebung am Friedensplatz geplant. Oberhausener Jugendorganisation mehrerer Parteien haben dazu aufgerufen, beteiligt sind die Jusos (SPD), Junge Union (CDU), Jungen Liberalen (FDP) und die Grüne Jugend (Grüne). Die Demonstration wird unter dem Motto „We Stand with Ukraine – Für Frieden in Europa“ stattfinden.

Die Jusos Oberhausen rufen dabei als Reaktion auf die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts alle Oberhausener – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit – dazu auf, bei der geplanten Demonstration ihren Wunsch nach Frieden auszudrücken. Auch Redebeiträge von Vereinen, Verbänden, Jugendorganisationen und Parteien seien willkommen. Interessierte können sich per Mail an vorstand@jusos-ob.de wenden, zudem wurde eine Facebook-Veranstaltung zu der Demonstration angelegt.

