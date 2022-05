Oberhausener Julis fordern Senkung der Grunderwerbssteuer

Die Preise für Eigenheime werden auch in Oberhausen immer teurer, hier das Neubaugebiet Fritz-Giga-Straße in Alstaden.

Oberhausen. Den Kauf eines Eigenheimes belasten die NRW-Finanzämter mit 6,5 Prozent Kaufsteuer. Die FDP-Jugend verlangt eine drastische Reduzierung.

Die Preisexplosion am Immobilienmarkt und die steigenden Baukreditzinsen machen es Familien immer schwerer, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.

Der Oberhausener Vorsitzende der Jungliberalen, Max Baum. Foto: Julis

Deshalb fordern jetzt die Oberhausener Jungliberalen, die Jugendorganisation der FDP, dass in der nächsten Legislaturperiode die Grunderwerbssteuer des Landes NRW von 6,5 Prozent auf 3,5 Prozent gesenkt wird. „Das muss die Bedingung der FDP für eine künftige Koalition sein“, meint der Oberhausener Juli-Vorsitzende Max Baum. „Dass wir in Deutschland eine so niedrige Eigentumsquote von 44 Prozent haben, liegt vor allem an den hohen Nebenkosten und Abgaben.“ Die Julis verlangen zudem auch noch einen Freibetrag von 650.000 Euro, bevor die Steuer greift. Dies muss allerdings der Bundesrat, die Kammer der Länder, entscheiden.

Für einen Haus- und Grundstückspreis von 500 000 Euro müssen die Käufer nach Angaben des Steuerzahlerbundes NRW derzeit 32.500 Euro Grunderwerbsteuer an die Landeskasse abführen. Rot-Grün hatte die Grunderwerbssteuer in NRW 2015 auf 6,5 Prozent erhöht, allerdings hatten die seit 2017 in NRW regierenden CDU und FDP versprochen, diese Steuer abzusenken. Dies ist nicht geschehen.

