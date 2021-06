Oberhausener Jugendliche rauben zwei Kindern ihre Roller

Oberhausen. Zwei kleine Jungen wurden von einer viel größeren Gruppe Jugendlicher attackiert und beleidigt – ihnen wurden dann sogar ihre Roller entrissen.

Jugendliche haben zwei Kindern am Mittwoch (2. Juni) in Oberhausen-Osterfeld ihre Roller entrissen und gestohlen. Die beiden Kinder, elf und zwölf Jahre alte Jungen, liefen gegen 16 Uhr auf der Trasse in der Nähe des Olga-Parks entlang, als sie von einer Gruppe Älterer überrascht wurden. Die Kinder kamen aus dem Skater-Park. Dies teilte die Polizei mit.

Polizei sucht für die Attacke in Oberhausen-Osterfeld nun Zeugen

Die etwa neun Jugendlichen, im Alter von 13 bis 16 Jahren, beleidigten zunächst die Kinder. Es waren wohl fünf Jungen und vier Mädchen. Zwei Jugendliche rempelten die Kinder an und stießen sie umher. Unter Beleidigungen und Androhung von Gewalt wurden den beiden schließlich die Roller gestohlen. Beide Roller sind schwarz und aus Metall, einer davon hat goldfarbene Felgen.

Die Jugendlichen liefen davon in Richtung der Haltestelle Olga-Park. Dort sind sie in einen Bus in Richtung Sterkrade eingestiegen. Nach Angaben der Polizei fielen zwei Jugendliche der Tätergruppe besonders auf: Ein Mädchen hatte eine dunklen Hautfarbe und einen weißen Fleck auf der Wange; einer der Jungen hatte ebenfalls einen dunklen Teint und schulterlange, lockige Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Raubes – und bittet diese, sich beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

