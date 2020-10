In den letzten 38 Stunden seiner langen Diät hat Thomas Kux alles gegeben. Er hungerte bei nahezu null Kalorien, nahm nur Wasser und Brühe zu sich. Beim Wiegen vor acht Tagen war die Zehn-Kilo-Marke in greifbare Nähe gerückt. „Das hat meinen Ehrgeiz noch einmal richtig entfacht“, sagt der Oberhausener. Gerade hat Sebastian Krause, ein befreundeter Notar, das Ergebnis der Digital-Waage verkündet: 80,3 Kilo zeigte die Waage. Das sind 9,8 Kilo weniger als vor 98 Tagen.

Thomas Kux taufte sich selbst „Oppa Tom“

Um eine Extra-Motivation für seine erste Diät zu kriegen, hatte Kux versprochen, für jedes verlorene Kilo einen Geldbetrag zu spenden. Das erzählte der Finanzberater Freunden und Bekannten. Sie erklärten sich bereit, die Sache finanziell zu unterstützen. Und Kux, der sich selbstironisch „Oppa Tom“ taufte, kräftig anzufeuern. „Am Anfang sind die Pfunde gepurzelt.“ Der 1,80 Meter große Dümptener peilte sein Wohlfühlgewicht an, die Rolle am Bauch störte. Der Startschuss zum Intervallfasten fiel am 8. Juli: Von zwölf bis 20 Uhr nahm Kux nur Gemüse und Eiweißreiches zu sich. Dann aß er 16 Stunden nichts, trank nur Wasser oder ungesüßten Tee.

Mit viel Sport – fünf bis sechs Workouts in der Woche im Durchschnitt – rückte „Oppa Tom“ dem Speck zu Leibe. Er joggte knapp 700 Kilometer durch Mülheim, Essen und im Italien-Urlaub. Er schwitzte bei Liegestütz, Treppenläufen und bis zu drei wöchentlichen Trainingseinheiten im Studio und informierte seine Fan-Gemeinde einmal wöchentlich über die Homepage www.oppatomspecktab.de über sein Gewicht. Auf Instagram und Whatsapp postete er etliche Filmbeiträge.

Endlich wieder deftige Revierküche essen

Rund 24.000 Euro sind nun beisammen. Vier Vereine, die Kinder in Not unterstützen, sollen zu gleichen Teilen mit je etwa 6000 Euro vom Abspecken profitieren. Einer davon ist das Oberhausener „Kinderdorf Rio“. Mit der Hilfe von 102 Spendenfreunden sowie durch den Verkauf von 198 Challenge-Shirts mit „Oppa-Tom“-Logo. Und der Erlös eines Gemäldes seiner Ehefrau und „Herzdame“ Ulli Kux, die in Mülheim eine Galerie besitzt, fließt auch in den Spendentopf.

Als wäre das nicht Glück genug, hat Kux noch mehr Grund, den 14. Oktober zu feiern. Es ist sein 53. Geburtstag. Nach 14 Wochen Diät lockt die deftige Revierküche im Kreis von Familie und begeisterten Spendenfreunden. „Heute gibt es für alle Currywurst mit Pommes von Ruhrfeuer.“ Guten Appetit!

