Oberhausener geben Tipps für einen klimagerechten Wandel

Oberhausen Auch Oberhausen-Alstaden soll nun möglichst schnell klimagerecht umgestaltet werden. Wie genau - das sollen jetzt die Bürger mitentscheiden.

Die ersten Schritte hin zu einer klimagerechten Stadtentwicklung in Osterfeld-Mitte und Vondern sind bereits gemacht. Nun soll Alstaden folgen. In enger Abstimmung mit der Stadt arbeiten die Innovation City Management GmbH (ICM) und die Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft an einem energetischen Quartierskonzept für den Stadtteil.

„Klimagerechter Stadtumbau ist kein Selbstläufer, er kann nur gemeinsam umgesetzt werden", sagt Oberbürgermeister Daniel Schranz. „Deshalb benötigen wir die Kreativität, den kritischen Blick, den Ideenreichtum, das Expertenwissen und die Lebenserfahrung der Menschen, die in Alstaden wohnen, leben und arbeiten." Das Sammeln dieses Expertenwissens erfolgt aufgrund der Corona-Pandemie mit Online-Beteiligungsmöglichkeiten. Bis Ende Januar können alle Bewohner von Alstaden einen Online-Fragebogen ausfüllen.

Alle Einwohner können mitmachen

„Alle Einwohner im Quartier sollen die Chance bekommen, sich einzubringen, denn für uns ist relevant, welche Themen in Alstaden besonders wichtig sind, damit sie in das Konzept einfließen können", erklärt ICM-Projektleiter Kamil Folta. Darüber hinaus wünscht sich Folta Hinweise von den Gebäudeeigentümern und den Mietern, welche Unterstützung sie bei der energetischen Modernisierung ihrer Häuser bzw. beim Stromsparen benötigen.

In der Befragung werden neben allgemeinen Informationen auch Daten zu den bewohnten Gebäuden und dem Stadtteil erhoben. Alle Daten werden ausschließlich zur Erstellung des Konzeptes verwendet. Sie gehen bei der ICM ein, werden anonym behandelt und nach der Fertigstellung des Konzeptes gelöscht.

Hier gibt es den Fragebogen

An der von ICM in Abstimmung mit der Stadt Oberhausen entwickelten Online-Befragung können Bewohner und Gebäudeeigentümer noch bis zum 31. Januar 2021 über die Internetseite www.innovationcity-oberhausen.de/alstaden teilnehmen. Bewohner, die keine Möglichkeit haben, im Internet die Befragung auszufüllen, können den Fragebogen bei Annika Wolf von der ICM telefonisch unter 0157 8512212 oder via E-Mail an annika.wolf@icm.de kostenlos anfordern und sich zusenden lassen.