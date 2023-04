Oberhausener führt die Ruhr-Jusos als Co-Vorsitzender

Oberhausen. Der neue Zusammenschluss der Jungsozialisten, die Ruhr-Jusos, wird nun von einem Oberhausener an der Spitze repräsentiert.

Der frühere Vorsitzende der Oberhausener Jusos, Tim Tzscheppan, ist zum Co-Vorsitzenden der Ruhr-Jusos gewählt worden. Gemeinsam mit der Dortmunderin Marléne Baumeister führt er nun den neuen Zusammenschluss der Nachwuchsorganisation der SPD fürs Ruhrgebiet. Dieser hatte sich erst vor kurzem gegründet.

„Das Ruhrgebiet ist traditionell geprägt von starken Oberbürgermeistern, wir wollen diese, insbesondere die mit SPD-Parteibuch, ein bisschen treiben, um jungen Menschen im Ruhrgebiet mehr Perspektiven zu bieten“, kündigte Tzscheppan schon im Vorfeld seiner Wahl an.

Er wurde nun am Wochenende nach seiner Mitteilung mit 40 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ins Spitzenamt der Ruhr-Jusos gewählt. In seiner Vorstellungsrede forderte der 27 Jahre alte Lehramtsstudent (Englisch und Sozialwissenschaften) eine nachhaltige Kommunalfinanzierung an. „Seit Jahren werden die Haushaltsberatungen in meiner Heimatstadt Oberhausen immer schwieriger, denn man versucht, da zu sparen, wo eigentlich nichts mehr einzusparen ist. Wichtige Maßnahmen sind unfinanzierbar. Bund und Land lassen die Kommunen im Stich. Das muss sich ändern! Dazu gehört auch ein Altschuldenschnitt, der die Städte von ihren Belastungen durch den Strukturwandel befreit.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen