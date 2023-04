Oberhausener Friedensinitiative will von Neuem beginnen

Über ein Dutzend Frauen und Männer der Oberhausener Friedensinitiative haben sich an den diesjährigen Ostermärschen beteiligt.

Oberhausen. Nach den Corona-Einschränkungen will die Oberhausener Friedensinitiative neu durchstarten. Das sind ihre Pläne für die nächste Zeit.

Die Oberhausener Friedensinitiative startet nach den Corona-Einschränkungen neu durch, trifft sich wieder regelmäßig einmal pro Monat und zwar an jedem dritten Donnerstag.

Los geht es also am Donnerstag, 20. April. Die Gruppe kommt um 19.30 Uhr in der Fabrik K14, Lothringer Straße 64, zusammen. Vor der Pandemie trafen sich die Akteure im Zentrum Altenberg.

Initiative will sich an der Maikundgebung beteiligen

Die Gruppe erfreue sich eines regen Zuspruchs sagt Initiator Ralf Fischer. Das habe sich beispielsweise an den Ostermärschen gezeigt, an denen sich zahlreiche Bürger aus Oberhausen beteiligt hätten. Offensichtlich trage gerade der Ukrainekrieg dazu bei, dass die Gruppe mehr Zulauf gewinne. Fischer unterstreicht, dass die Initiative den Angriffskrieg von Kreml-Herrscher Putin ganz klar verurteile. Mit dieser Position hebe man sich deutlich von Aussagen wie von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ab.

Auf dem Programm des nächstens Treffens steht die Auswertung des Ostermarsches an sowie die Planung weiterer Veranstaltungen, bei denen Ursachen und Folgen des Ukraine-Krieges im Mittelpunkt stehen. Bei der Maikundgebung des DGB will die Initiative mit einem Stand vertreten sein.

