Oberhausener Friedensdorf-Laden sucht neuen Standort

Oberhausen. Weil der Mietvertrag ausläuft, muss der Friedensdorf-Laden in Schmachtendorf umziehen. Gesucht wird ein neuer Standort für die Anlaufstelle.

Die Läden des Oberhausener Friedensdorfs in Sterkrade, in der Innenstadt und in Schmachtendorf sind wichtige Anlaufstellen und Einnahmequellen für den internationalen Hilfsverein. „Friedas Welt“ in Schmachtendorf, mittlerweile fester Bestandteil des Stadtteils, muss nun allerdings umziehen.

In der Schmachtendorfer Dependence werden nicht nur Deko- und Geschenkartikel verkauft, hier werden auch der regelmäßige Seniorentreff sowie die Seminare über das Friedensdorf Bildungswerk sehr gut angenommen, so die Verantwortlichen vom Friedensdorf. Leider müsse „Friedas Welt“ nun einen neuen Standort suchen, „da die Forderungen bei den Mietverhandlungen nicht erfüllt werden können“, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion. Somit werden ab März 2021 auch der Seniorentreff und die Seminare des Bildungswerkes neue Räume finden müssen.

Appell an mögliche Vermieter

„Wir würden uns freuen, wenn der Friedensdorf-Laden im Stadtteil Schmachtendorf, der nun mal der Gründungsort des Friedensdorfes ist, ein neues Zuhause findet“, so Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann. „Es wäre schön, wenn wir dadurch weiterhin in der direkten Nachbarschaft der Heimeinrichtung des Friedensdorfes bleiben könnten.“ Vermieter, die entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Friedensdorf in Verbindung zu setzen: 02064-49740.