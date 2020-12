Thorsten Silberborth, Leiter der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen, in den Räumen der Leitstelle.

Umbau Oberhausener Feuerwehr-Leitstelle kostet doppelt so viel

Oberhausen. Der Umbau der wichtigen Leitstelle der Oberhausener Feuerwehr sollte eigentlich nur 210.000 Euro kosten. Doch am Ende wurde es viel teurer.

Zu eng, zu stickig, technisch veraltet – und zudem nach neuen Hochwasser-Vorschriften falsch im Keller platziert: Schon vor drei Jahren hatte der Rat der Stadt Oberhausen entschieden, die Leitstelle der Feuerwehr zu vergrößern und zu modernisieren.

210.000 Euro sollte der Umbau der Leitstelle Feuerwache I und II eigentlich kosten, doch im Nachhinein stellte man erst während der Bauarbeiten fest, dass die beauftragten Planungsbüros Positionen vergessen hatten. Und deshalb wurde der Leitstellen-Bau mehr als doppelt so teuer wie 2018 angegeben. Das geht aus dem Beschlusspapier für den Haupt- und Finanzausschusses in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hervor.

Knapp 324.000 Euro musste die Politik zusätzlich freigegeben – dabei flossen bereits 2018 rund 210.000 Euro ab. An damals nicht berücksichtigen Bauarbeiten nennt die Vorlage der Stadtspitze beispielhaft die Elektroinstallation im Schreibbüro und in der Küche, die Erweiterung der Brandmeldeanlage im Serverraum, Deckenanschlusssysteme für neu zu errichtenden Arbeitsplätze und zusätzliche Beleuchtung in der Notleitstelle sowie den Technikräumen. Zudem mussten auch noch Extra-Leitungen verlegt werden.

Vom Keller in die erste Etage verlegt

Damit kostete die Modernisierung und Verlegung der wichtigen Feuerwehr-Leitstelle in die erste Etage der Feuerwehr-Zentrale an der Brücktorstraße satte 534.000 Euro. Der Beschluss zur Freigabe der zusätzlichen Gelder erfolgte im Hauptausschuss einstimmig.

Übrigens: Wer nun als Laie glaubt, mit einer halben Million Euro sei der Umbau der Leitstelle erledigt, der irrt. Denn die baulichen Seiten der Leitstelle sind das eine, dazu kommt natürlich auch noch der Kauf der neuen Leitstellentechnik. Und diesen Erwerb beziffert die Stadt Oberhausen auf ihrer Internetseite zur Bürgerbeteiligung mit Kosten von 2,4 Millionen Euro. Hinzu kommen 320.000 Euro für den Gutachter zur Ausschreibung und Errichtung der neuen Leitstellentechnik. (-ps)