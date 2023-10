Oberhausener Familien machen bei TV-Sendung über Kinder mit

Oberhausen. Dokumentation auf VOX will zeigen, was Kinder im Kindergarten erleben. Zwei Oberhausener waren neugierig auf das Format und machten mit.

Was machen Kinder eigentlich im Kindergarten ohne ihre Eltern? Mit wem und wie spielen sie, wenn sie in der Gruppe unbeobachtet sind? Wie verhalten sie sich? Eine Dokumentation für den Fernsehsender VOX will dieses Geheimnis lüften. Zwei Oberhausener Familien haben bei dem Projekt mitgemacht.

In „Die Welt der Dreijährigen“ (Dienstag, 24. Oktober, 20.15 Uhr) werden sechs Mädchen und sechs Jungen ein Wochenende lang in einem Kindergarten beobachtet. Die Räume sind mit Kameras ausgestattet. Eltern und TV-Zuschauer können sie erleben, wie Dreijährige ihre Welt erobern und damit herausfinden, wer sie sind.

„Das ist ganz großes Kino, da braucht man eigentlich gar nicht zu schneiden, so faszinierend ist es, diesen kleinen Wunderwesen zuzusehen“, sagt Produzentin Iris Bettray von „Sagamedia“. „Und ich kann nur so viel verraten: Wir Erwachsenen unterschätzen, wie schlau und aufmerksam Dreijährige sind und was die sich alles von uns abgucken.“

Oberhausener Mutter war „mega angespannt“

Auch die Zwillinge Ve und Ivy sind beim TV-Projekt dabei. Die Oberhausenerin Merle steht auf diesem Foto im Hintergrund. Foto: Sagamedia/Vox

Die Idee dazu hatten die Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum. „Es gibt eigentlich kein Alter, in dem mehr passiert als die ersten drei, vier Jahre im Leben“, sagen sie.

Auch zwei Familien aus Oberhausen waren neugierig und machten bei dem Projekt mit. Der Oberhausenerin Mina, Mutter von Merle, kostete es allerdings einige Überwindung: „Also ich war mega angespannt vorher tatsächlich, bis gerade“, sagt sie in der neunzigminütigen Dokumentation. „Ich war auch gerade erst mal kurz ‘ne Runde heulen, weil die Anspannung komplett abgefallen ist. Dass es aufregend wird ja, aber nicht so.“ >>>Infektionswelle: Kinderarzt gibt Eltern wirksamen Tipp

Neben Merle macht der dreijährige Malik aus Oberhausen mit. Auch er sorgt beim Spielen im Kindergarten für Verblüffung und Staunen. Die Eltern der Kinder durften während der Filmarbeiten nebenan zuschauen.

