Oberhausener dürfen in Willy-Jürissen-Halle wieder turnen

Die Willy-Jürissen-Halle an der Goebenstraße in Alt-Oberhausen kann wieder für den Sport genutzt werden.

Oberhausen. Die Situation der Ukraine-Flüchtlinge in Oberhausen hat sich so weit entspannt, dass die Stadt zwei Turnhallen nicht mehr belegen muss.

Seit fast einem Jahr hat die Stadt Oberhausen die zahlreichen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch in Turnhallen im Stadtgebiet untergebracht. Doch zunehmend wurde erreicht, dass die Ukrainer, meist Mütter mit ihren Kindern, in Privatwohnungen leben können.

Deshalb meldet die Stadt nun am Mittwoch etwas überraschend, dass sie sich in der Lage sieht, zwei Hallen, nämlich die Willy-Jürissen-Halle an der Goebenstraße 148 in Alt-Oberhausen und die Liricher Turnhalle an der Eschenstraße, wieder für Sportvereine und Schulen freizugeben. Sie werden nach Aussagen der Stadtspitze nicht mehr zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt.

Die Stadt Oberhausen hat im Vergleich zu anderen NRW-Kommunen überdurchschnittlich vielen Flüchtlingen aus der Ukraine eine neue Heimat geboten. Sie fühlt sich besonders der Ukraine verpflichtet, weil sie mit Saporishja eine Partnerstadt im Osten des Landes hat. Bisher sind nach Angaben der Stadt-Statistiker exakt 4104 Geflüchtete aus der Ukraine in Oberhausen aufgenommen worden, davon 1953 Frauen und 826 Männer über 18 Jahre sowie 1325 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre.

Da 923 Personen die Stadt wieder verlassen haben, leben aktuell 3181 ukrainische Geflüchtete in Oberhausen, davon 266 Kinder unter sechs Jahren und 744 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahre. 2652 Personen (83 Prozent) sind in privatem Wohnraum und Appartements untergebracht, 527 Personen (17 Prozent) müssen nach Angaben der Stadt noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, beispielsweise im Osterfelder Marienhospital. Dort hat die Stadt vom Klinik-Eigentümer Ameos Räume für 230 Geflüchtete angemietet.

